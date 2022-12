Alice & Vincenzo cantaron “All I want for Christmas is you”

Alice & Vincenzo, dos de los participantes de La Voz Generaciones, durante la edición de este sábado 24 de diciembre deleitaron a sus compañeros, entrenadores, público presente y televidente al interpretar el tema “All I want for Christmas is you”.

Como se sabe, en la presente temporada Christian Yaipén, Eva Ayllón, Tony Succar y Mimy Succar, tienen el gran encargo de buscar y entrenar a las mejores dúos y grupos de nuestro país. Y en el programa especial de Nochebuena tuvieron la oportunidad de compartir con el público sus anécdotas de Navidad.

La Voz Generaciones, la versión nacional del más espectacular show de canto de la televisión internacional, llegó en excelente forma a Latina.

Además de los entrenadores, se cuenta con Cristian Rivero en la conducción.