Aizak intentó convencer a los entrenadores con el tema “Killing Me Softly With His Song”

Las audiciones a ciegas comenzaron en una nueva temporada de ‘La Voz Perú’ y talentosos participantes se irán presentando en el programa con el único objetivo de cumplir el sueño de coronarse en la competencia.

En esta oportunidad, fue el turno de Aizak de pararse sobre el escenario más famoso de la televisión y demostrar todo su talento. Con el tema “Killing Me Softly With His Song”, el concursante intentó ganarse un lugar en la competencia.

¿Cómo le fue en la audición?

Para revivir esta puesta en escena solo debes darle clic al video y descubre si logró convencer al grupo de entrenadores, que en esta temporada están conformados por Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Christian Yaipén y Noel Schajris.