Francisca Aronsson se encarga de darle vida a “Belén Rizo Patrón” en la novela familiar de Latina Televisión “Pituca Sin Lucas”. Gracias al carisma y esmero que pone para interpretar al personaje, millones de televidentes han podido conectar con ella. Por ese motivo, en una entrevista exclusiva para Latina Entretenimiento, reveló detalles inéditos acerca de su carrera que pocos conocían.

En esta oportunidad narró que en algún pasaje de su vida llegó a hacer casting para taquillera película de marvel. Estamos hablando de “Doctor Strange”, cinta que pertenece al mundo cinematográfico de superhéroes. “Tengo mi pequeña película frustrada… Dr. Strange… Me Hubiera gustado (participar)”, comenzó narrando la joven actriz.

Al pedirle que entre más en detalles, comentó que estuvo muy cerca de conseguir el papel. Aunque llegó a ser de las finalistas y no se pudo dar, mantiene la esperanza de que pronto llegará su momento. “No sé si la gente sabe, pero yo hice casting para este proyecto. Me llamaron los de Marvel para hacer casting para América Chávez. Lo di todo en el casting, ás+e a ser las finalistas, pero no quedé… Hubiera digo algo muy rico interpretar a ese personaje”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.