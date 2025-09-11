A través de un comunicado, la Comisión de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión informó que Latina no infringió los principios reconocidos en el artículo 3° de su Código de Ética.

“Declarar INFUNDADA las quejas interpuestas por el Sr. José Luis Castro Romero y el Sr. César Alfredo Vignolo Gonzáles del Valle en contra de Latina por el Programa “Yo Soy” emitido el día 06 de agosto de 2025”, expresan en el mensaje.

En este sentido, la Comisión de Ética considera que la situación que motivó la queja “no tiene la potencialidad de truncar de alguna forma el libre desarrollo de la personalidad de un ser humano, ni su autodeterminación o la realización de su proyecto de vida individual”.

Se detalló, además, que no se hallaron elementos que justifiquen la denuncia, especialmente “si el propio participante no ha formulado queja alguna con relación a su participación en el programa, sino que, por el contrario, es este quien voluntariamente decidió continuar con su presentación durante el proceso de audición”.

Finalmente, sobre la vulneración de los derechos a la libertad de expresión y de culto, la Comisión de Ética consideró que el hecho de que el jurado haya interrumpido al participante no puede ser razonablemente entendido como un acto de censura de su opinión o uno de intolerancia o discriminación hacia su religión.

“El diálogo entre el participante y el jurado no devino en ningún tipo de debate o profundización sobre estos aspectos”, puntualizan.

