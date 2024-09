En los últimos días, se viralizaron videos de la ex modelo Olinda Castañeda en una faceta diferente, predicando la palabra de Dios en las avenidas de barrios populares. “Saben quién me paro, el señor Jesucristo, porque él vino a darme a esa paz, esa paz que yo no la encontraba en ningún lado. Esa paz con el dinero, nada. Con los viajes, tampoco. Con la ropa, menos”, es lo que comunicaba la ex chica reality.

Jorge Solari, reportero de Arriba Mi Gente fue en su búsqueda para conocer el nuevo camino que ha tomado su vida entregada a Dios y quién es quien la animó a convertirse en la “hermana” Olinda. Alejada de la farándula, ahora es una predicadora en la ‘Iglesia de Dios de la profecía’ en Salamanca, San Juan de Lurigancho donde asiste con su familia y ayuda a otras personas a conocer lo que dice la biblia.

“Me siento feliz, bendecida, prosperada y sobre todo lo más importante en paz. Uno cree que la paz es comprando y viajando, pero la paz es tener a Dios a tu lado”, sostuvo. Christian Marcial, esposo de Olinda, fue quien la ayudó a acercarse al nuevo estilo de vida que ahora lleva y fue también, por esa razón, por la que se casó con él. Ahora, ella muestra con una gran sonrisa, el nuevo rumbo de su vida y está agradecida con Dios por la hermosa familia que ha formado.

