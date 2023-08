‘Mostrito’ luego de revivir en pleno velorio de Jirón del Humor: “ya uno no puede tomar una siesta”

Todos a reír. Jirón del Humor abrió el programa de esta noche con un sketch nuevo y particular. Nuestros cómicos se reunieron, pero no precisamente para algo bueno, sino para homenajear a uno de los integrantes del elenco en el ‘Velorio de Mostrito’. En la vida real el integrante del staff no falleció; sin embargo, hicieron una puesta en escena que simulaba la situación y arrancó a todos más de una carcajada.

El ‘sketch’ arrancó con la presencia de ‘Dorita’ Orbegoso y el ‘Pato Ovalle’. La primera simulaba ser la pareja del difunto, mientras el segundo hacía de la madre de la viuda. Mientras lloraban por su partida, ‘Lucky’, la ‘Gordita Sexy’, el ‘Cholo Víctor’ y ‘Chanchito Jr.’ cargaron el cajón de ‘Mostrito‘, mientras cantaba el ‘Chinoclón’ de la Cumbia. Junto a todos sus amigos y su familiares, el cómico fue homenajeado.

Como tenían que darle un adiós acorde a lo que fue su legado, el cura de su barrio, encarnado por el ‘Chino Risas’, ingresó para bendecir el velorio. Pese a ser el llamado para darle el adiós religioso, el padre llamó a un chamán para que pueda ayudar en el sepelio. Es así que ‘Cachay‘ ingresó al set para que, con sus rituales, le puedan dar un adiós que se merece.

Ya con todos reunidos, el elenco empezó a brindarle palabras de adiós a ‘Mostrito’; sin embargo, ocurrió lo impensado: Nuestro cómico revivió y se molestó con todos porque “no podía tomar una siesta por un momento”. Ante esto, todos quedaron sorprendidos, pero su esposa ‘Dorita’ aseguró que solo reunió a todos para grabar su reto de TikTok.