Harry Styles cancela varios conciertos y los pospone para el 2023

Harry Styles anunció a través de su cuenta de instagram que no podrá presentarse en sus próximas fechas en el el Kia Forum (Los Ángeles, California), pues no se encuentra bien de salud. El cantante británico ya se disculpó con todos sus fanáticos pues muchos ya tenían sus entradas y esperaban con ansias el show.

El artista de 28 años ha dicho que ha padecido un malestar de gripe y en su historia se leía: “Hacia el final del programa del miércoles comencé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero Estoy dejando al médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible“.

¿Qué fechas fueron reprogramadas?

Estos espectáculos han sido reprogramados por el intérprete de ‘Adore you’, ‘Kiwi’ y ‘As it Was’. Y serían los siguientes:

5 de noviembre, pasa para el 26 de enero 2023

6 de noviembre, pasa al 27 de enero de 2023

7 de noviembre, se celebraría el 29 de enero de 2023

Hasta el momento el concierto del próximo 9 de noviembre se mantiene, eso sí, con entradas agotadas. Recordemos que todas estas citas tienen lugar en el Kia Forum.

En palabras del artista, la consternación es máxima: “Hasta hace muy poco, no he tenido que posponer un espectáculo debido a una enfermedad en los 12 años que llevo de gira. Lamento mucho haberlo hecho”.

De todas formas, sí llama la atención cómo no se han querido utilizar los medios ditigales del músico para mantener informados a sus fans, al igual que no hay comunicado oficial al respecto.

¿Cuando es el concierto de Harry Styles en Lima?

En un inicio la propuesta para la presentación fue en el Jockey Club, pero ahora el escenario será en el Estadio Nacional, el próximo 29 de noviembre.