Fiorella Luna, quien interpretó a Roxana, una de las queridas Chalaquitas de Eres mi Bien, se despidió del público y del equipo para dedicarse de lleno a la próxima llegada de su bebé. Su personaje que se ganó rápidamente el corazón de los televidentes deja una mezcla de nostalgia y gratitud entre quienes siguieron su historia y el desenlace de su intenso romance con Foncho.

En exclusiva para Latina, la actriz agradeció a todos los que la acompañaron durante esta etapa, tanto dentro como fuera del set: “Gracias por los engreimientos, por los cuidados, por las atenciones y por todo lo que he aprendido desde aquí.”

Fiorella también aprovechó para enviar un mensaje especial a sus seguidores, destacando el amor y apoyo que ha recibido del público:

“Agradecerles por todo su cariño, por todas las palabras que me han mandado. A veces quisiera leer todo, pero no soy tan ‘chica redes’, pero lo estoy intentando. Y he prometido que voy a responder mensaje por mensaje, así que ahora que voy a tener un poquito más de tiempo, les quiero responder a todos porque me han dado muchísimo amor. Así que nada, les mando un beso gigante y muchas gracias por todo.”

Con estas palabras, Fiorella Luna cierra una etapa entrañable en Eres mi Bien, pero inicia uno de los capítulos más importantes de su vida: el ser madre. Su paso por la serie reafirma su talento y cercanía, y su personaje, Roxana, quedará en el recuerdo como una de las chalaquitas más alegres y queridas del barrio.

MIRA LA REACCIÓN DEL CAPÍTULO COMPLETO