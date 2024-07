28 de diciembre 2018 Actualizado el: 30 julio 24 | 08:21 am

El deportista dominicano Alex Soto se encontraba surcando las aguas de la ciudad de Cabarete, en República Dominicana, practicando kitesurf cuando de pronto chocó contra un tiburón y cayó aparatosamente al agua.

Según The West Australian, el inusual incidente ocurrió mientras el surfista se encontraba entrenando para los Juegos Panamericanos Lima 2019. De acuerdo a su relato, se percató de la presencia del escualo cuando estaba a escasos metros, por lo que no pudo evitar chocar contra su cuerpo.

“Regresé a la escuela donde trabajo y se lo conté a los chicos, pero no me creyeron. Sin embargo, tenía mi GoPro y les mostré el video”, indicó Alex Soto, quien añadió que la presencia de un tiburón en las aguas de Cabarete es un hecho muy extraño. “Nunca vi un tiburón en Cabarete en 14 años, cuando vi a este me sorprendí”, resaltó.

Cabe apuntar que el tiburón sobrevivió al inesperado choque con el deportista, quien logró rescatar sin problemas su tabla de kitesurf. El video de lo ocurrido rápidamente se viralizó en las redes sociales.