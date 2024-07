Un curioso hecho se produjo en las calles de la ciudad de Dundee, en Escocia. Allí unos transeúntes quedaron sorprendidos porque en un camión estacionado no dejaba de sonar la bocina.

Al acercarse al vehículo pudieron percatarse de que la bocina del coche sonaba porque un pequeño perro, un doguillo, presionaba sin cesar el centro del timón, accionando el mecanismo del claxon.

El video, que rápidamente se hizo viral, muestra al perrito tocando con impaciencia la bocina, como intentando avisar a su dueño que no aguanta estar por más tiempo ahí dentro. Quienes grabaron la escena no pudieron evitar reírse por la postura adoptada por el pequeño can.