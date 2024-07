Una curiosa campaña se ha viralizado en las redes sociales, la cual consiste en un pedido expreso para que no se escuchen canciones de reggaetón en fiestas infantiles.

El responsable de esta iniciativa difundida en Facebook no es otro que un payaso peruano, el cual lleva por nombre ‘Jaboncito’. Él ha conseguido un tremendo apoyo, pues la imagen con el contundente mensaje ha conseguido cerca de 100 mil compartidos.

Esta campaña la lanzó con el siguiente mensaje: “Que regrese Hi-5, Barney y Yola… Toda esa gente que sí sabe de música infantil”.

Y es que para ‘Jaboncito “el reggaetón solo corrompe a los pequeños”. Por ello, se atrevió a publicar una foto en la que se deja ver con un cartel con un contundente mensaje: “¡Basta ya de reggaetón en los cumpleaños infantiles! El lenguaje no está bien, el baile es obsceno, ¡no es inocente! No es gracioso, no es divertido, no son chicos… Córtenla”.