Un auto de la marca Ferrari terminó sumergido en el mar, a nueve metros de profundidad, luego de que su chofer lo condujera a toda velocidad por un muelle ubicado en Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

El video con lo ocurrido fue publicado por la Policía local y rápidamente se hizo viral. El clip muestra a un agente policial hablando con el conductor, que luego volvió a su automóvil, retrocedió y, de pronto, puso el coche a toda marcha hasta caer al agua.

WATCH: Dash cam video shows man driving #Ferrari into the intracoastal. Sources say this was a "medical" call, but we are still waiting on the official crash report from @PalmBeachPolice. Looks like there is more to this story… @WPTV pic.twitter.com/ZJrCD635N8

— Merris Badcock (@MerrisBadcock) December 28, 2018