“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú’: Así suena la nueva music session de Bizarrap con Shakira

Bizarrap sorprendió a todos cuando anunció que su próxima music session sería con Shakira. Su más reciente colaboración con la cantante colombiana se estrenó hoy y ha cumplido con las expectativas de los usuarios de internet que esperaban una ‘tiradera’ a Gerard Piqué.

La canción continúa con el estilo electrónico de algunas de las más recientes sesiones de Bizarrap, como la de Quevedo y Villano Antillano, sin embargo, se le suma la melodiosa voz de Shakira.

Horas antes de su estreno oficial, se filtraron en redes sociales algunos extractos de la letra. “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique, yo contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, se podía leer

Se filtra parte de la letra de BZRP y Shakira… pic.twitter.com/f8TZQxznIJ — Niko Evans (@nikoevans) January 11, 2023

La filtración terminó siendo real y corresponde a una parte del coro del tema, no obstante, antes de lo difundido en internet, se escucha a la estrella del pop decir: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

La colaboración entre Bizarrap y Shakira

La sesión número 53 de Bizarrap viene siendo todo un éxito en Youtube. El vídeo alcanzó más de 2,5 millones de visitas en solo 25 minutos y se espera que el número siga creciendo. De seguir aumentando a este ritmo podría convertirse en una de las music sessions más reproducidas del productor argentino.

Escucha la colaboración entre Bizarrap y Shakira aquí: