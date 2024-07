El concurso de belleza Miss África 2018, celebrado este viernes en Calabar, Nigeria, casi termina en tragedia luego de que a la ganadora se le prendiera el pelo apenas segundos después de ser coronada.

https://twitter.com/SIREHABBIIBB/status/1078464252934057985

La ganadora que casi cae en desgracia fue la representante del Congo, Dorcas Kasinde. En el video, difundido en las redes sociales y convertido en viral, se aprecia cómo tras el anuncio oficial, ella se pone a llorar de emoción mientras abraza a otra concursante.

That was how Miss Congo won and her head almost got burnt.

Calabar I fear pic.twitter.com/Gm5Cz01ofp

— Flexible Design (@Itsflexible) December 28, 2018