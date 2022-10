Protagonistas de la secuela de ‘Black Panther’ sobre fallecido Chadwick Boseman: “Le hicimos sentirse orgulloso”

LOS ÁNGELES, 27 oct (Reuters) – Los protagonistas de la esperadísima secuela de “Black Panther” de Marvel desfilaron por la alfombra roja de Hollywood el miércoles por la noche en el estreno mundial de “Wakanda Forever”, pero hubo un nombre que se echó enormemente de menos, el de su fallecido coprotagonista Chadwick Boseman.

El actor, que interpretó al protagonista, el rey T’Challa, en el filme original de 2018, murió en 2020 tras una batalla de cuatro años contra un cáncer de colon que había mantenido en privado. Tenía 43 años.

“Definitivamente fue duro volver a un espacio que llevas tan en el corazón y estás tan apegado a T’Challa, tan apegado a Chad”, dijo la actriz Letitia Wright, que interpreta a la hermana menor de T’Challa, la princesa Shuri.

“Pero teníamos que ser fuertes, seguir la historia y a veces era emotiva. Todavía lo es, pero es algo en lo que nos unimos y trabajamos. Hicimos que se sintiera orgulloso”.

“Black Panther”, en la que Boseman interpretó al rey de la ficticia tierra africana de Wakanda, se convirtió en un éxito mundial y fue aclamada como un hito para la diversidad racial en Hollywood. Su secuela se estaba preparando cuando Boseman murió.

“Lo temía porque no podía imaginarme seguir adelante sin Chadwick”, dijo la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o, que repite su papel como Nakia, la antigua amante de T’Challa.

“Pero entonces, cuando Ryan Coogler, nuestro director y guionista, me explicó su idea de continuar con la historia, respiré aliviada porque lo que hizo fue incorporar la pérdida a la historia”, dijo Nyong’o. “Y así, como persona y como actor, no tuve que fingir que no había experimentado esa pérdida, ese dolor. Y se aprovecha mucho eso”.

“Black Panther: Wakanda para siempre” ve a los protagonistas trabajando de nuevo con las Dora Milaje, un grupo de guerreras de élite, mientras luchan por proteger su nación tras la muerte del rey.

Las actrices Angela Bassett y Danai Gurira retoman sus papeles como Ramonda, la madre de T’Challa, y Okoye, la jefa de las Dora Milaje, respectivamente, así como la llegada de Michaela Coel como Aneka, una guerrera de las Dora Milaje.