Nicolas Cage interpreta a Nick Cage en “The Unbereable Weight of Massive Talent”

LONDRES, 11 abr (Reuters) – La estrella de Hollywood Nicolas Cage dice que su reacción inmediata cuando le pidieron que interpretara una versión de sí mismo en la nueva película de acción cómica “The Unbereable Weight of Massive Talent” fue un “no” rotundo.

La película es una carta de amor al actor y a su carrera, que abarca más de cuatro décadas. Cage interpreta a Nick Cage, un actor envejecido que lucha por conseguir nuevos papeles. Desesperado, acepta la oferta de aparecer en la fiesta de cumpleaños de un adinerado fan en Europa a cambio de un cheque de un millón de dólares.

Sin saberlo, el admirador es un delincuente y Cage es reclutado por dos agentes de la CIA para atraparlo. La tarea se complica cuando Cage y su objetivo se unen por su amor al cine, y la hija y la ex mujer de Cage se encuentran en el ojo del huracán.

Los coguionistas Tom Gormican y Kevin Etten esperaban, contra todo pronóstico, que Cage aceptara el papel.

“Dije ‘no, no, no’. Nada en mi cuerpo, ningún músculo de mi cuerpo me decía que me interpretara a mí mismo en una película. Era aterrador. Era un acto en la cuerda floja”, dijo Cage a Reuters, añadiendo que una carta de Gormican, que también dirigió la película, le hizo cambiar de opinión.

“Me preocupaba que fuera como un sketch de SNL (Saturday Night Live) de Andy Samberg, una especie de burla. Pero quería presentar una película con personajes más humanos, más sensibles, más personales y no sólo de dibujos animados”.

HOMENAJE

“The Unbereable Weight of Massive Talent” rinde homenaje a la amplia carrera de Cage, a la vez que se inspira en sus payasadas fuera de la pantalla y en su vida privada, que ha dado lugar a titulares.

“El verdadero reto era utilizar algunas cosas reales de la vida de Nicolas Cage de las que se ha informado mucho, sobre las dificultades financieras, en qué punto de su carrera se encuentra, y luego algunas cosas que eran completas obras de ficción que afectaron al verdadero Nicolas Cage”, dijo Gormican.

“Tuvimos que encontrar este equilibrio entre quién era realmente y quién estábamos presentando al mundo”.

Aunque el personaje principal de la película y su alter-ego, un “Nicky” más joven, son ficticios, Cage dijo que algunos aspectos de su yo real se filtraron en la historia.

“La comedia, me gusta ser tonto en casa. Me gusta hacer reír a mi mujer. Me gusta hacer reír a mis hijos. Siempre soy un poco extravagante con mi sentido del humor, y creo que en la película es similar a mi propio estilo de humor en casa”.

“The Unbereable Weight of Massive Talent”, que también está protagonizada por Pedro Pascal, Lily Sheen, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris y Sharon Horgan, comienza su recorrido mundial en los cines a partir del 20 de abril.