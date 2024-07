Los rumores sobre el final de la relación entre Karen Dejo y Lucas Piro aumentaron desde que el bailarín argentino viajó a su país para pasar la Navidad. En tanto, la chica reality se negó a aclarar su situación sentimental ante las constantes preguntas de la prensa de espectáculos.

“No voy a dar detalles de ese tema, no quiero meterlo a mi terreno artístico, pero yo me siento muy tranquila, relajada, con mucha energía y con ganas de seguir haciendo cosas para crecer”, dijo Karen Dejo.

https://www.instagram.com/p/BnRWsIDgKJI/

“No deseo hablar de eso, no es el momento. He vivido días con mucho estrés, pero he podido recuperarme y lograr un triunfo. Después de haber pasado la Navidad con mi familia, ya me encuentro entrenando para los nuevos retos”, acotó la modelo para un medio local.

Por otro lado, Los seguidores de Lucas Piro le preguntaron por este tema y él prefirió no responder. Todo indica que la pareja no está pasando por un buen momento y existe una gran posibilidad de que anuncien su rompimiento de no solucionar sus problemas.