Jeremy Renner rompió en llanto al recordar el accidente que casi acaba con su vida: “Elegí sobrevivir”

Jeremy Renner, conocido por dar vida a ‘Hawkeye’ en Universo Cinematográfico de Marvel, se quebró al hablar del accidente que casi acaba con su vida. El actor reapareció en una entrevista luego de someterse a múltiples cirugías y no pudo aguantar las lágrimas cuando recordó este duro momento.

Como se recuerda, el intérprete fue aplastado por una máquina quitanieve de siete toneladas por intentar ayudar a su sobrino, que se encontraba a punto de ser arrollado por el vehículo. Como consecuencia de esto se rompió más de 30 huesos y fue llevado al hospital más cercano en helicóptero.

“Le veo en un charco de sangre que le salía de la cabeza. Corrí hacia él. No creía que estuviera vivo”, mencionó Renner en una entrevista con Diane Sawyer para la cadena de televisión ABC. La estrella confesó que estaba aterrorizada con cómo quedaría su cuerpo después del incidente.

“¿Qué aspecto tendrá mi cuerpo? ¿Voy a ser sólo una columna vertebral y un cerebro, como un experimento científico?”, comentó. En otro momento, se le pregunta por un vídeo en el que, con lenguaje de señas, le dice a su familia “lo siento” el recordado ‘Ojo de Halcón’ se conmovió por completo.

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me he repostado y rellenado de amor y titanio”, explicó el nominado al Oscar luego de rememorar este complicado pasaje.

Jeremy Renner se prepara para el estreno de su nueva serie

Aún se desconoce si Jeremy Renner volverá a actuar en películas de acción, sin embargo, el próximo 12 de abril llegará a Disney + su nueva serie llamada ‘Rennervations’.

Durante los episodios se podrá ver a la estrella de Hollywood colaborando con expertos constructores para rediseñar camiones de carga en lugares donde niños y adultos puedan divertirse.

“Empecé en mi comunidad construyendo vehículos para gente necesitada. Pero hace unos años pensé: ‘¿Cómo puedo aumentar esto y crear un impacto mayor en toda una comunidad? Y eso es lo que hace esta serie. Es una de mis mayores pasiones y una fuerza motriz en mi recuperación, y estoy deseando que el mundo la vea”, reveló en una entrevista para Variety.