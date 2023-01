J-Hope de BTS tendrá su propio documental: ¿Cuándo se estrena y en qué plataforma?

J-Hope de BTS tendrá su primer documental y está a pocos días de estrenarse. El artista coreano fue el primero de la agrupación en debutar como solista y las ARMYS le dieron todo el apoyo necesario en este nuevo proyecto. Pero hace poco una noticia animó a sus seguidores.

Ha firmado con Disney+ para lo que vendría ser su primer documental, en donde veremos los inicios de su carrera y todo lo que aconteció al llegar a BTS. Llegando a posicionarse como uno de los mejores grupos surcoreanos mejores en el mundo.

‘J-Hope in the box’, es el nombre del documental que será trasmitido no solo en Disney Plus, sino que también se podrá ver por Weverse, un aplicación en donde se encuentra contenido exclusivo de la agrupación.

En la actualidad, la boyband BTS, ha decidido tomar una pausa ya que deben cumplir con el servicio militar, como es el caso de Jin y otros que se abren paso para proyectos en solitario.

¿De qué tratará J-Hope in The Box?

El documental ‘J-Hope in the box’ nos mostrará todo el proceso que hizo el rapero J-Hope para la creación de su disco como solista, así como su participación en la edición 2022 de Lollapalooza.

Presentación que fue muy importante en la carrera de Hobi, como le dicen de cariño las ARMY, ya que fue la primera vez que dio un concierto sin sus compañeros, además que se convirtió en el primer artista coreano en encabezar el festival.

‘J-Hope in the box’: ¿Cuándo se estrena?

El documental se estrenará el próximo 17 de febrero a las 5:00pm (kst), justo día antes del cumpleaños del mismo ídol, Hasta la fecha no hay más detalles sobre si se estrenará en la región de Asia o si será lanzado a nivel mundial en todas las regiones de Disney+

