“Iba a pedir unos tacos y se me salía la voz de Luis Miguel”: Diego Boneta reveló que tuvo que ir a terapia tras interpretar al cantante

Diego Boneta saltó a la fama luego de interpretar a Luis Miguel en la serie de Netflix enfocada en la vida del cantante mexicano. El actor ha confesado que dar vida a este personaje lo terminó afectando a nivel emocional al punto de necesitar terapia para despegarse de él.

En una conversación para el podcast de Roberto Martínez, el también cantante reveló cuál fue el punto de inflexión que lo llevó a tomar esta decisión. “Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel”, mencionó.

Como se recuerda, Boneta se mantuvo en el rol durante las tres temporadas de la serie, al respecto, el nacido en CDMX aseguró que se “veía como Luis Miguel” y le costó volverse a encontrar a sí mismo.

“Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente, me veía como él porque me hice los dientes y todo, fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego… terapia para volver a mí”, comentó.

Por último, el protagonista de ‘Rock of Ages’ explicó que acudir a un profesional emprendió un camino de sanación. “Fue como todo un proceso de meses después de cómo: ‘A ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’. Terapia como para volver a mí”, concluyó.

Luis Miguel anuncia gira mundial pero no incluye a Perú

Luis Miguel anunció un nuevo tour por todo el continente. El autor de temas como ‘La incondicional’ y ‘Ahora te puedes marchar’ iniciará los shows en Buenos Aires, Argentina, el próximo 3, 4 y 6 de agosto. Posteriormente se presentará en Chile el 21,22 y 25 del mismo mes.

De momento son los únicos dos países confirmados en Sudamérica. Tras su paso por la región irá a Estados Unidos y terminará en su natal México.