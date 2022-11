Harry Styles en Lima: Productora del evento pondrá nuevas entradas a la venta

Harry Styles volverá a Lima el próximo 29 de noviembre. El concierto del británico es uno de los más esperados por los fanáticos a nivel nacional y consiguió hacer un sold out. Ante la gran cantidad de gente que quiere verlo, la productora del evento pondrá nuevas entradas a la venta.

Harry Styles volverá al Estadio Nacional como parte de su gira mundial llamada ‘Love on Tour‘. Como se recuerda, la estrella del pop ya había estado en Perú cuando formaba parte de One Direction, sin embargo, en esta ocasión vendrá como solista. Su más reciente trabajo, ‘Harry’s House’ está siendo todo un éxito por parte de la crítica y de sus fanáticos.

Su nuevo álbum incluye el éxito ‘As it was’, que en la plataforma de Youtube tiene más de 360 millones de reproducciones. Otras canciones populares del músico son ‘Sign of the times’ y ‘Watermelon Sugar’.

¿Cuándo salen las nuevas entradas para el concierto de Harry Styles en Lima?

Artes Perú, la productora del evento anunció por medio de sus redes sociales que iban a habilitar más entradas para el concierto de Harry Styles en Lima el próximo 16 de noviembre, a las 10:00 a.m. por medio de la web de Teleticket.

📣🎟 Nuevas entradas a la venta para Harry Styles en Lima de este 29 de noviembre en el Estadio Nacional!



🎙🎶 Podrás adquirirlas este miércoles 16 de noviembre a las 10 a.m. en https://t.co/UyJDadvfxE 📱💻 pic.twitter.com/VjKvWg3wkw — Artes Perú (@Artes_Peru) November 15, 2022

El campo del Estadio Nacional se dividirá en cuatro zonas, general, VIP, Platinium izquierda y Platinium derecha. Los precios oscilan entre los 180 soles hasta los 559 soles en esta zona. Las tribunas norte, oriente y occidente también estarán disponibles y los precios van desde los 145 soles hasta los 605 soles.