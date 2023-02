Gabriel Iwasaki anuncia su banda de rock: “Iter Arbore”

El galardonado compositor peruano Gabriel Iwasaki relanzará su proyecto solista con un nuevo nombre: “ITER ARBORE”. Tan singular denominación proviene del latín y literalmente significa “árbol viajero”. Sin embargo, “iter” también tiene la acepción de un viaje interno o espiritual; como un reencuentro con uno mismo. El árbol representa el ciclo de la vida.

“ITER ARBORE” está conformada por 5 músicos profesionales: Walter Gonzáles en el bajo, Wilmer Pachas en guitarra, Sebastián Peredo a cargo de la batería, como vocalista Gustavo Michael y por supuesto, Gabriel Iwasaki en los teclados y dirección. El grupo se perfila como una de las bandas de rock progresivo peruanas más importantes del momento.

El relanzamiento será el 10 de marzo de 2023 con un single titulado “Saint Patrick’s Day”, un tema que combina la música irlandesa con el rock. La banda actualmente está trabajando un nuevo disco “The End of the Journey”, el tercero en una trilogía de discos interconectados por una temática conceptual. Los discos anteriores, “The Journey of Life” (2015) y “The Journey Continues” (2018) se encontraban en plataformas de streaming bajo el nombre de “Gabriel Iwasaki” (https://www.gabrieliwasaki.com/).

Álbum incluye tema a San Patricio

La banda presentará el single “Saint Patrick’s Day”, tema que es parte del tercer álbum de una trilogía de discos interconectados con la temática de un viaje de carácter conceptual: “The End of the Journey” que transporta al público a una extraordinaria travesía musical. Además, será parte de la campaña celebratoria de BARBARIAN, la cervecería artesanal más grande del Perú, que por el Día de San Patricio, patrono de Irlanda, presentará cervezas de edición limitada y otras actividades.

Esta propuesta combina el rock con la música irlandesa; el resultado es de una calidad extraordinaria, lo que algunos llaman Euro Folk Rock. En la grabación participaron Cecilia Tuesta en el violín y Yasmín Noel en el whistle irlandés y flautas. Para Gabriel Iwasaki, director de la banda, “este tema invita al oyente a imaginarse en una aventura épica con duendes, cervezas y ollas de oro”.