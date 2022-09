Eva Ayllón contó cómo grabó el disco que le valió su duodécima nominación al Grammy Latino

El próximo 17 de noviembre, la maestra Eva Ayllón competirá en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Folclórica’ en los Grammy Latino con su disco “Quédate en casa”, producción que grabó en el 2020 junto a su hijo Francisco Ayllón.

La intérprete nacional confesó estar muy feliz con esta producción ‘unplugged’, la cual figura entre los discos seleccionados para competir en la edición 23 de este importante premio internacional.

“El título hace referencia a lo que nos tocó vivir. Al hecho de haber estado encerrados tanto tiempo, con una claustrofobia emocional espantosa, con una depresión terrible, con siempre una lágrima en los ojos, con la mano en el pecho y la angustia de no saber si íbamos a estar bien o si nos íbamos a contagiar”, dijo Eva Ayllón a la agencia Andina.

“Yo estaba muy deprimida y un día, así como jugando, mi hijo Francisco me llamó al estudio (que tienen en su propia casa) y me dijo: a ver mamá tú que tocas el cajón, siéntate y acompáñame. Luego, me dijo por qué no tocas y cantas algo y fue ahí donde empecé a cantar a capella. De ahí nació la idea de hacer este disco. Después, fuimos sumando otras canciones hasta que de pronto hicimos este repertorio maravilloso, con temas muy sentidos, en los que se podía lucir la voz, la guitarra y un cajón”, agregó.

Peruanas en los Grammy Latino

En esta nominación, Eva Ayllón se ubica junto a grandes artistas como Paulina Aguirre, Pedro Aznar, Natalia Lafourcade, Sandra Mihanovich, X Alfonso y Eme Alfonso y Susana Baca.

“Es la primera vez que comparto con Susana una nominación. Lo importante es que somos compatriotas, así que los méritos de ambas son crédito para el Perú. Considero que esta sola nominación ya es un triunfo. Debo acotar que estoy muy contenta y orgullosa del increíble trabajo que ella viene haciendo por la música peruana”, señaló.

Recordemos que, en 2019, la maestra fue distinguida con un Grammy a la Excelencia Musical por su prolífica carrera.