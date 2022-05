El actor de “Buenos muchachos” Ray Liotta muere a los 67 años

SANTO DOMINGO (Reuters) -El actor Ray Liotta, protagonista de la exitosa película de 1990 “Buenos muchachos”, murió a los 67 años mientras dormía durante una estancia en República Dominicana, dijeron el jueves fuentes de la industria local de cine.

Liotta murió en la cama de un hotel donde se hospedaba con su prometida Jacy Nittolo mientras filmaba “Dangerous Waters”, dijo su publicista, Jennifer Allen.

El actor tenía un rol protagónico en el filme sobre unas vacaciones en barco que terminan por arruinarse cuando salen a la luz unos secretos familiares.

No se especificó la causa de la muerte, dijeron ejecutivos de la industria. Según informes de medios, un equipo del servicio de emergencia había ingresado al hotel. Su cuerpo fue trasladado al instituto forense de Santo Domingo.

Liotta nació el 18 de diciembre de 1954 en Newark, Nueva Jersey. Entre sus muchos papeles protagónicos destacan el mafioso Henry Hill en “Buenos muchachos” y el jugador de béisbol Shoeless Joe Jackson en “Field of Dreams”. También es conocido por películas como “The many saints of Newark” y “Something wild”.

La estrella deja a una hija, Karsen Liotta, de 23 años.

