Dave, Ed Sheeran y Shakira, entre los ganadores de los premios Ivor

LONDRES (Reuters) – El rapero Dave y los cantantes Ed Sheeran y Shakira fueron algunos de los ganadores de los premios Ivor Novello, que se entregan anualmente en Londres y que premian a compositores de canciones y películas.

Dave se impuso a cantantes de la talla de Adele, Sheeran y Raye, así como a la banda Coldplay, para ser coronado como compositor del año, mientras que el premio Ivor Novello al mejor álbum fue para el aclamado “Pink Noise” de Laura Mvula.

“Estoy realmente feliz de estar aquí entre gente a la que respeto”, dijo Mvula a Reuters en la alfombra roja antes de la ceremonia. “Esta es la gente que no recibe suficientes halagos”.

Shakira fue reconocida con el premio internacional especial en el evento organizado por la Academia Ivors, con sede en el Reino Unido.

“Hay tanto talento ahí fuera y me alegro de que hoy haya tantas plataformas que los nuevos compositores y los nuevos creadores están aprovechando”, dijo Shakira a los periodistas.

“Cuando empecé mi carrera como compositora y como productora y cantante, era más difícil porque tenía que llamar a todas las puertas y era difícil asegurarse de que la gente conociera tu trabajo y conseguir exposición. Pero hoy, la tecnología lo ha facilitado de muchas maneras, y… también es más democrático”.

Sheeran, que el mes pasado ganó un caso de derechos de autor sobre su megaéxito de 2017 “Shape Of You” en el Tribunal Superior de Londres, ganó la categoría de obra más interpretada por su éxito “Bad Habits”.

La mejor canción musical y lírica fue para “Seventeen Going Under”, de Sam Fender, mientras que “I Love You, I Hate You”, de la rapera Little Simz, ganó como mejor canción contemporánea.

El músico Peter Gabriel recibió la distinción de la academia y Robert Smith y Simon Gallup de The Cure fueron galardonados con el premio al artista icónico.

La intérprete Naomi Kimpenu ganó el premio a la estrella emergente.

Los premios, que llevan el nombre del compositor y actor galés de principios del siglo XX Ivor Novello, se entregaron por primera vez en 1956.