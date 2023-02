¿Clara Chía está embarazada? Todo lo que se sabe sobre el supuesto nuevo hijo de Gerard Piqué 

Tras oficializar su romance con Clara Chía por su cuenta de Instagram, Gerard Piqué ha estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas. La pareja fue fotografiada en una farmacia y Chía ingresó a una clínica de emergencia, estos hechos han hecho sonar las alarmas sobre un supuesto embarazo.

Ayer se difundió la noticia en medios españoles sobre el ingreso de la joven de 23 años a una clínica en Barcelona. Según la versión de la prensa, Chía habría estado recibiendo tratamiento debido a un ataque de ansiedad tras no haber soportado la presión mediática de la canción de Shakira y Bizarrap.

¿Clara Chía está esperando un hijo de Gerard Piqué?

Por medio de su cuenta de Twitter, el paparazzi Jordi Martín, mencionó que el ingreso a la clínica se debía a otro motivo. “La crisis de ansiedad no viene por la canción, hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que ‘Clarita’ descubrió algo?”, comentó.

La crisis de ansiedad no viene por la canción.. Hay otro motivo de peso pero no culpabilicen a @shakira de algo que ella no tiene nada que ver. Será que Clarita descubrió algo?? Próximamente la madre de todas las 💣 en @ElGordoyLaFlaca — Jordi Martin (@jmpaparazzo) January 31, 2023

El fotógrafo también reveló que tenía una información que, por el momento, aún no ha decidido revelar pero que sería “la madre de todas las bombas”. Tiempo después de la publicación de este tweet se hizo pública una fotografía de Gerard Piqué y Clara Chía en una farmacia.

#Espectacular | ¿Bebé a bordo? Una vez más Gerard Piqué y Clara Chía se encuentran envueltos en una polémica, ya que al parecer la pareja estaría en la espera de un hijo, debido a que fueron captados en una farmacia adquiriendo una prueba de embarazo. pic.twitter.com/3mWMUx7TAN — José Luis Morales (@JLM_Noticia) January 31, 2023

La foto se volvió viral en poco tiempo y de inmediato se empezó a especular sobre un posible embarazo. El periodista Javier Cerani, del programa ‘Chisme’ indicó que la exigencia de la mujer, tras comprar una prueba de embarazo, fue revelar su noviazgo públicamente y que esa fue la razón por la que Piqué realizó el post en Instagram.