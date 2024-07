La rapera australiana Iggy Azalea ha sido víctima de una ola de críticas luego de que sucediera un incidente en medio de su concierto efectuado en Río de Janeiro, Brasil.

Ocurrió que una bailarina de su staff sufrió convulsiones y se desmayó sobre el escenario. En ese momento la cantante pidió la presencia de un médico, pero siguió cantando como si nada pasara. Recién unos veinte segundos después, ella finalmente se animó a detener su presentación.

La gran cantidad de críticas que recibió por su reacción tardía, Iggy Azalea indicó que pensó que la bailarina se había caído o que se le había torcido el tobillo. Además manifestó que la bailarina se recuperó y hoy se encuentra bien de salud.

Iggy Azalea decided to keep her show going while one of her dancers had a seizure on stage! 😳 https://t.co/UUQvMGqnao

— UPROXX (@UPROXX) December 28, 2018