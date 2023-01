“Avatar: The Way of Water” supera 2.000 millones de dólares en ventas de entradas a nivel global

LOS ANGELES, 22 ene (Reuters) – La costosa secuela “Avatar: The Way of Water” superó los 2.000 millones de dólares en ingresos de taquilla a nivel mundial el domingo, sellando su lugar como otra exitosa franquicia de Walt Disney Co..

El director James Cameron había dicho que la película necesitaba alcanzar la marca de los 2.000 millones de dólares solo para llegar a un punto de equilibrio.

“The Way of Water” se estrenó a fines de diciembre, 13 años después de que “Avatar” original introdujera el exuberante mundo de Pandora y se convirtiera en un fenómeno mundial.