Así luce la muñeca Barbie creada en honor a Gloria Estefan

Gloria Estefan, reconocida cantante cubano-estadounidense, cumplió 65 años y recibió una muñeca Barbie hecha a su imagen y semejanza.

“El mejor regalo para mi cumpleaños! Mi propio mini-me!! Barbie”, dijo Gloria Estefan en un clip publicado en su cuenta de Instagram.

A través de sus redes sociales, la artista internacional recibió innumerables muestras de cariño por su onomástico por parte de sus familiares como de sus seguidores.

“En tu cumpleaños, quiero recordarte que eres especial, no solo para mí sino para todos aquellos que tienen el privilegio de conocerte por la increíble persona que eres”, señaló el productor musical Emilio Estefan, quien es su actual esposo.

Fotografía cedida hoy por Mattel que muestra una muñeca Barbie en honor a la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan por su 65 cumpleaños. EFE/Mattel /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO

La respuesta de Gloria Estefan ante las muestras de cariño

Ante las innumerables muestras de cariño, la cantante cubano-estadounidense agradeció los mensajes de felicitación en un mensaje lleno de sentimiento.

“Muchas gracias por sus bellos mensajes que llenan mi corazón y alma con alegría y aprecio por todo el amor que me están enviando y me han ofrecido por décadas! Realmente es una bendición que no tomo a la ligera y aprecio cada uno de esos pensamientos, deseos y personas detrás de tantos bellos mensajes!”, escribió en redes sociales.