‘Ant Man and the Wasp: Quantumania’ se convierte en la segunda película peor valorada del UCM en Rotten Tomatoes 

‘Ant Man and the Wasp: Quantumania’ es la nueva película de Marvel que abrirá la Fase 5 de su Universo Cinematográfico (UCM). Pese a que la cinta aún no se estrena, algunos críticos han podido verla y no ha sido bien recibida. El filme se ha convertido en el segundo peor calificado, del UCM, en la web Rotten Tomatoes.

La obra cuenta con una valoración de solo 53%, cifra a la que se llegó según la opinión de 138 medios especializados en cine. Ni bien llegaron las primeras críticas, la nueva aventura del ‘hombre hormiga’ debutó con un 79%, sin embargo, el número fue bajando conforme más personas la vieron.

Con este récord, ‘Ant Man and the Wasp: Quantumania’ ocupa la segunda posición en la lista de películas peor valoradas de UCM. ‘Eternals’ lidera la lista con solo un 47%.

¿Cuándo se estrena ‘Ant Man and the Wasp: Quantumania’?

La primera entrega de la siguiente etapa de Marvel Studios llegará a las salas de cine peruanas este jueves 16 de febrero, no obstante, algunos cines ofrecen funciones en preventa para hoy, miércoles 15 de febrero.

‘Ant Man and the Wasp: Quantumania’ traerá de vuelta a Scott Lang (Paul Reed) en su papel del conocido superhéroe. En esta ocasión deberá enfrentarse a Kang, un villano que conocerá cuando quede atrapado en el ‘Reino Cuántico’.