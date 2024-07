Angie Jibaja preocupó a todos sus seguidores al realizar una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. La polémica modelo se mostró con los ojos hinchados y entre lágrimas para revelar que podría ser la última vez que la vean.

“Ojalá no sea la última vez que me vean y si es que me levanto de esta, puedan ver a la yo de siempre: guerrera, que sigue adelante que sigue sus sueños. Ojalá. Esta vez es muy difícil. Estoy demasiado triste”, dijo la modelo durante el video que compartió.

Según contó, uno de los motivos del complicado momento que vive es por la traición de alguien de su círculo cercano en quien confiaba. Además, Angie mostró su desesperación e pidió un grito de ayuda.

“Ya a mí no me queda nada, tengo que ser valiente por mis hijos, pero soy un ser humano que se quiere morir, me estoy muriendo en vida. ¿Hasta cuándo la gente me va a hacer daño? Yo solo doy lo mejor, lo que puedo y amo sin condición, ¿por qué, Dios, por qué? ya estoy cansada de tanto sufrimiento. No puedo más”, escribió en su Instagram.

