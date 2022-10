Adamari López compartió un emotivo mensaje para recordar su lucha contra el cáncer. En 2004, la actriz boricua le hizo frente a esta enfermedad cuando se encontraba en su mejor etapa profesional y era la protagonista de importantes telenovelas.

Durante su lucha, la ahora presentadora de televisión se sometió a una mastectomía e incluso atravesó varios ciclos de quimioterapia hasta que alcanzó la remisión.

“Tenía 33 años cuando me diagnosticaron cáncer de seno. Era un momento excelente de mi carrera. Estaba en México filmando telenovelas y me acababa de comprometer con mi novio. Un día, sentí un bultito en uno de mis pechos. Me sorprendió. Fui a ver al médico. Él pensó que tal vez era algo normal durante mi período. Me dijo que, si el bulto no desaparecía, me iba a tener que hacer una ecografía. A los pocos días, sentí un dolor repentino. Y descubrieron que tenía un tumor en el pecho”, contó Adamari López.

Por esta razón, la artista internacional compartió una carta a través de sus redes sociales para concientizar sobre esta enfermedad que afecta a millones de mujeres.

“Al sufrir el cáncer de seno muchas mujeres tienden a sentir pena por ellas mismas y sin duda es uno de los momentos más difíciles que le puede tocar atravesar a una mujer, pero no todos los casos son terminales. Sí hay esperanza para muchas y una herramienta clave en estos casos es la actitud”, con estas palabras comenzó su relato.

“Si hay un denominador común entre todas las mujeres que sobreviven a esta enfermedad es que salen más fuertes, con más propósitos y con más ganas de vivir. Yo descubrí, por ejemplo, que era muchísimo más valiente de lo que pensaba”, agregó.

“Hoy más que nunca confirmo que una actitud positiva hace la diferencia y lo cambia todo (esto aplica tanto para una enfermedad como para nuestro día a día). Este mes me recuerda que lo más preciado que tenemos es nuestra salud, cuídate. Si pasas por momentos difíciles lucha, ora y ten mucha fuerza para seguir disfrutando de lo lindo que Dios nos regala”, acotó.

“Llevo años como sobreviviente y estoy entrando en una de las etapas más lindas que he vivido en mucho tiempo. Todo tiene un proceso, algunas cosas son más fáciles de superar que otras, pero a la larga yo tengo fe en que se puede. Sin importar lo que me toque llorar o lo que me toque vivir, siempre voy a sonreír”, finalizó.