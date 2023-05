Abel Tesfaye: “Me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd”

The Weeknd ya no existe. El reconocido cantante canadiense empezó a utilizar su nombre real en todas sus redes sociales, Abel Makkonen Tesfaye, tras revelar su deseo de “matar a The Weeknd”.

Como se recuerda, en una entrevista con W Magazine el intérprete de ‘Blinding lights’ comentó que se encuentra en proceso “catártico” y que, musicalmente, estaba tratando de relanzar su carrera musical.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”, explicó.

Asimismo, aseguró que su próximo álbum sería su “última actuación como The Weeknd”. El ganador de cuatro premios Grammy también confesó que bajo este seudónimo ya ha dicho “todo lo que tenía que decir”.

Abel Tesfaye cambia su nombre en redes sociales

Como parte de esta decisión, el músico ha empezado a colocar su nombre de nacimiento en todas sus redes sociales. De momento, la única plataforma en la que se mantiene como The Weeknd es en Spotify.

En Instagram y Twitter ya está como Abel Tesfaye. Como se recuerda, el siguiente proyecto del artista es la serie ‘The Idol’ de HBO. La obra marcará su debut en la actuación, encarnando a una estrella del mundo de la música que deberá lidiar con el ascenso a la fama y los consejos de un gurú espiritual.