‘A Knight of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight’: HBO prepara una nueva precuela de ‘Game Of Thrones’

El universo de ‘Game Of Thrones’ continúa expandiéndose. Tras el grán éxito que tuvo ‘House Of The Dragon’, HBO prepara una nueva serie precuela basada en ‘Westeros’. El título que llevará esta nueva obra es ‘A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ y se estrenará en MAX, la plataforma de streaming que reemplazará a HBO MAX.

El anuncio se dio a conocer durante la presentación de MAX. La trama estará inspirada en la serie de libros conocida como ‘Tales Of The Dunk and Egg’, escrita por George R.R. Martin, la mente maestra detrás de todo lo relacionado a los ‘Siete Reinos’.

Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

¿De qué tratará la nueva precuela de ‘Game Of Thrones’?

La historia seguirá a Ser Duncan y su leal escudero conocido como ‘Egg’, ‘Huevo’ en español, 100 años antes de los acontecimientos de ‘Game Of Thrones’. Este caballero se verá envuelto en un conflicto que involucrará a una de las familias más importantes de todo ‘Poniente’, los Targaryen.

De momento se desconoce cuándo iniciarán las grabaciones o alguna fecha de estreno, sin embargo, George R.R. Martin será parte del equipo de producción junto a Ryan Condal y Vince Gerardis.

Cabe mencionar que, también existen rumores de una tercera precuela de ‘Juego De Tronos’ que contará la conquista de ‘Westeros’ por Aegon Targaryen y su ejército de dragones, no obstante, no se mencionó nada al respecto de este proyecto.