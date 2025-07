Estudiante de Teatro en la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, Valeria Rios da el gran salto a la televisión interpretando a Fiorella Pacheco, la hija mayor de Valeria (Mónica Sánchez) en la novela Eres mi Bien. Y, si bien es su primera aparición en la pantalla chica, la actriz llega con un sólido recorrido en el teatro y en proyectos escénicos de corte social y artístico.

Con entusiasmo, Valeria compartió su emoción por esta nueva etapa profesional: “Creo que primero diría que soy más de teatro, es mi primera vez en televisión”. Sobre su personaje, adelantó algunos rasgos que lo definen: “Fiorella Pacheco es una chica con una energía bien bonita, es alegre, estudiosa y apasionada. Es cariñosa y comprometida”.

A la joven ya se le ha visto en acción en el último video promocional de la novela, donde en los primeros segundos aparece junto a su hermano “Toñito” diciendo un cálido: “¡Feliz cumple, ‘ma’!”, en la celebración 50 de Valeria.

A pesar de su juventud, Valeria ha participado en una variedad de proyectos escénicos. Fue parte del proyecto ‘Peatón clandestino’ y recientemente interpretó a Adela en “Alba”, una adaptación de La casa de Bernarda Alba dirigida por Daniel Cano, donde compartió escenario con Flor Castillo. El año pasado participó en “El jardín de los cerezos” de Chéjov, en una versión dirigida por Jorge Guerra y Martín Guerra Morales, presentada en el Centro Cultural PUCP.

Además, formó parte del proyecto internacional OLA, centrado en la salud mental de jóvenes latinoamericanos, dirigido por la Queen Mary University en colaboración con Teatro La Plaza (Lima), Crear Vale la Pena (Buenos Aires) y Fundación Nacional Batuta (Bogotá). Como parte del proceso, trabajó en la creación de la obra “Gris”, escrita por Carla Valdivia y dirigida por Josué Castañeda, la cual fue presentada en colegios de Lima, provincias, y también en Argentina.

Su montaje final de carrera fue “Naufragios”, escrita por Lina Prosa y dirigida por Alberto Ísola y Mario Gaviria, una pieza que reafirmó su compromiso con el teatro de alta exigencia actoral.

Además, sobre su relación con sus compañeros y el ambiente en el set, la actriz expresó: “Todas y todos muy amables, muy graciosos también. Creo que es un gran grupo, no solo en cuanto a la calidad de actrices y actores con los que me toca trabajar, sino también en cuanto al equipo detrás de cámaras”. Y añadió con entusiasmo: “Mis compañeras y compañeros de escena son lo máximo. Viene siendo muy divertido trabajar las escenas y empezar a ver cómo surgen los personajes y sus relaciones entre sí. Rescato lo mucho que estoy aprendiendo de ellas y ellos y de este nuevo ambiente, que es bastante distinto a lo que he hecho hasta ahora”.

Eres mi Bien es la gran apuesta de Latina para este agosto y promete conquistar a las familias con una historia que mezcla humor, emoción y conflictos reales.

¿Qué sorpresas traerá Fiorella? ¿Cómo se desarrollará su vínculo con su madre y su hermano Toñito? No te pierdas ningún capítulo de Eres mi Bien, solo por Latina.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Rios como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR