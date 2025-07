“Eres mi bien“, la próxima novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO con un elenco DE LUJO. Empezando por Mónica Sánchez, David Villanueva y Paul Martin, así como por los recién confirmados: Teddy Guzmán, Nathalia Vargas y Roberto Moll.

En la nueva cápsula de “Eres mi bien”, se ve a estos tres actores presentando a los personajes a los que darán vida en la producción de Latina Televisión. “Hola, soy Teddy Guzmán, pero también soy Rebeca Carbajal, la mejor vedette de todos los tiempos“, aseguró Teddy EN EXCLUSIVA para las cámaras.

Asimismo, compartió su emoción por sumarse a este proyecto. “Estoy hace año y medio fuera de la televisión. Este es mi medio. Aquí me siento como si supiera nadar, cosa que no sé, pero me siento muy bien, como pez en el agua“, precisó.

En tanto, el joven talento Nathalia Vargas contó que su personaje en “Eres mi bien” se llama Francisca, la sobrina de Rebeca. “Voy a darle un poco de color al barrio. Ya se van a dar cuenta por qué“, añadió.

Y, por último, Roberto Moll reveló que dará vida a Vicente, luego de pasar como Don Bernardo en “Pituca sin Lucas”. “Nos vamos a ver en la próxima superproducción de televisión de Latina“, finalizó.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Hasta el momento, se ha confirmado que Mónica Sánchez, Pierina Carcelén, David Villanueva, Paul Martin y César Ritter forman parte del elenco de “Eres mi bien”, la próxima novela familiar de Latina Televisión.

