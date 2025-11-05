Hay regresos que emocionan, y el de Ximena Díaz a las pantallas de Latina es uno de ellos. La también actriz de Papá en apuros, recordada por su carisma y naturalidad, asume un nuevo desafío en Eres mi bien, donde interpreta a Mechita, un personaje querido por el público que ahora busca conectar con una mirada distinta. En medio de las grabaciones de la novela, Ximena conversa sobre este retorno, sus compañeros de elenco y la responsabilidad de tomar la posta de un papel con un lugar en el corazón de la audiencia.

“Mechita” —señala— le ha permitido redescubrir el poder del amor familiar, de la amistad entre mujeres y de la libertad creativa que nace cuando el arte se hace en familia.

¿Cómo te sientes al regresar a las novelas de Latina?

Súper feliz. La verdad que extrañaba, así que me encantó cuando me dijeron para estar, volver y actuar y compartir de nuevo con esa linda familia.

¿Cómo te recibió el elenco de Eres mi Bien?

Bueno, me recibieron con mucho cariño, de hecho por interno me escribieron, me han hecho sentir muy cómoda. Me han dado libertad, eso me gustó mucho. Yo sentía la presión de que tal vez tenía que ‘imitar’. Y si bien me dijeron que habían características que debían quedarse, me daban la libertad también de que esta fuera de alguna manera una nueva Mechita. Y eso me calmó un poco porque me dio más libertad de juego. Entraba ya a una novela que estaba a la mitad, así que ha sido muy lindo. Los directores, producción, los actores y el público también en redes han sido súper cariñosos. Estoy feliz y espero hacerlo lo mejor.

¿Con qué actores te has reencontrado en Eres mi Bien?

Bueno, con Paul Martin hemos trabajado juntos antes. Con Mónica Sánchez no había tenido el placer de coincidir, así que estoy súper contenta. Con Claudio Calmet también, que hace de Emerson, es la primera vez que trabajamos juntos; habíamos coincidido en talleres o en teatro, pero nunca en una novela.

¿Seguías la telenovela de Latina por redes sociales o TV?

Sí, yo sigo Latina, así que siempre veía los cortes de la novela. Y los días que no me dormía temprano —porque tengo dos hijos chiquititos—, si podía escaparme, veía la novela completa.

¿Tú y Mechita comparten algo en común?

Siento que Meche, a pesar de ser estricta y súper religiosa, es muy divertida. Y ahí me identifico con ella, en la parte lúdica, en esa cosa divertida que tiene, su complicidad con Emerson.

¿Dudaste al aceptar el papel? ¿Sentiste presión?

Apenas me ofrecieron el papel, conversé con Natalia (Salas). Y a partir de lo que ella me dijo, tomé la decisión. Claro, había esa duda porque el público ya estaba encariñado con su versión del personaje, pero también lo sentí como un reto y un gesto de compañerismo, como pasar la posta con cariño.

¿Qué te dijo Natalia Salas?

Lo que más me gustó de nuestra conversación fue que ella quería que Mechita siguiera viva, que siguiera contando su historia y continuara con la familia. Me dijo que los personajes deben trascender a quien los interpreta, y eso me pareció precioso. Ahí hice clic: “Sí, vamos con todo, sigamos dándole vida a Mechita”.

¿Qué te sorprendió del personaje al interpretarlo?

Me gustó mucho esa rigidez que tiene, su firmeza dentro de la casa. Desde afuera puede parecer controladora, pero en realidad la mueve el amor. Ama a su familia y cree que está haciendo lo mejor, aunque a veces se equivoque.

¿Qué te gustaría que el público vea en ti a través de Mechita?

Que todo lo que hace nace del amor. Aunque a veces se entromete demasiado, lo hace pensando en el bien de los suyos. También me gusta su relación con las otras mujeres, ese espíritu de apoyo y emprendimiento. Ver a tres mujeres juntas, empoderadas, me encanta.

¿Qué mensaje le darías a Natalia y a las mujeres?

Que siempre es lindo tener una tribu, ya sea en el trabajo, en la vida o en la familia. También entender cuándo detenerse un rato para estar bien y rodearse de personas que te apoyen para continuar con algo que empezaste.

Ximena Díaz se despide con gratitud y entusiasmo, convencida de que los personajes, al igual que las personas, crecen con cada mirada nueva. En Eres mi Bien, su regreso no solo marca un reencuentro con la actuación, sino también el volver a encontrarse con el cariño del público.