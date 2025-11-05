Hay escenas que trascienden la pantalla, y el primer beso entre Cayetana y Alan en Eres mi bien es, sin duda, una de ellas. Los fans —que ya los bautizaron con el nombre de Cayetalan— celebraron con emoción el momento en que los personajes finalmente se dejaron llevar por lo que sentían. Valeria Conroy y Diego Villarán, los actores detrás de la pareja, decidieron revivir ese instante. Entre risas y nervios, compartieron con el público todo lo que se vivió detrás de cámaras en una de las secuencias más esperadas de la telenovela de Latina. ¡Mira el video!

“Fue mi primer chape en pantalla”, confesó Valeria entre carcajadas, recordando los minutos previos al rodaje. “Estaba súper nerviosa, y Diego, que ya tenía experiencia, me ayudó un montón. Me dijo que lo viviera como la primera vez de los personajes, que se sintiera real”.

Villarán, por su parte, contó que la escena se grabó en una sola toma: “Toño, el director, nos pidió que fuera el beso más tierno de sus vidas. Todo salió natural, con pausas, con esa tensión linda que hace que el público se enganche”. Ambos coincidieron en que la química surgió de manera orgánica, sin ensayos forzados, y que esa autenticidad se refleja en pantalla.

Mientras miraban la escena, no pudieron contener las risas ni los recuerdos de las anécdotas del rodaje: las velas que casi los queman, el cansancio de grabar a las cinco de la mañana y los nervios de esperar el momento exacto del beso. “Creo que por eso gustó tanto —dice Valeria—, porque se siente real, torpe, dulce, como los amores jóvenes”.

Diego agrega: “Es un amor de cole, como de los que uno recuerda toda la vida”. Y entre bromas, ambos cierran con una sonrisa cómplice: “¡Viva Cayetalan!”.

No te pierdas Eres mi Bien de lunes a viernes a las 8:00 p. m. por Latina y revive este tierno momento viendo el video completo en nuestro canal oficial de YouTube.