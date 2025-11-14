En el set de grabación, Stephany Orúe irradia la misma energía que la caracteriza en cada personaje que interpreta. Con la serenidad de quien ama lo que hace, la actriz regresa a la televisión peruana para dar vida a Azucena en Eres mi Bien, una mujer enigmática que promete hacer temblar al barrio y los corazones de los espectadores. Esta nueva etapa llega en un momento muy especial: el inicio de su maternidad.

Con la sonrisa que la distingue, Stephanie conversa con Latina sobre su regreso a la pantalla, la complejidad de Azucena y su ingreso a Eres mi bien. Entre risas, recuerdos y emociones, la actriz nos revela cómo equilibra su pasión por la actuación con la dulce y desafiante tarea de ser mamá.

Stephany, cuéntanos lo que te llamó la atención cuando leíste ese guión y conociste el personaje de Azucena por primera vez.

Azucena es un personaje que tiene un lado oscuro y misterioso, que lo va a ir develando poco a poco. A mí lo que me ha gustado mucho del personaje es que es un reto porque ella juega constantemente con estos dos lados, con su lado luminoso, con el que atrae a las personas, muestra lo mejor de ella y con este otro lado que va a ir sacando poco a poco.

¿Cómo describirías a Azucena? es una chica que viene de Canadá…

Hay muchos peruanos, o muchos latinos, que salimos y que buscamos un mejor porvenir. Entonces, quizá yo creo que eso también tiene o influye mucho en su personalidad. ¿Cuánto le debe haber costado a ella estar lejos de su familia, estar en soledad, cuánto debe haber trabajado, qué debe haber pasado fuera para finalmente luego decidir volver a su país a emprender desde cero?

¿Te sientes identificada con ella?

Por supuesto. Por ese lado, claro que sí. Si bien yo no he salido para buscar un futuro, en mi familia, pues, mi madre en algún momento se fue a Estados Unidos a trabajar para mi futuro. Y sí tengo muchas personas alrededor, cercanas, que lo han hecho, que prueban, que prueban y regresan, o que todavía continúan trabajando duro por un mejor futuro.

Sin ‘spoilear’ mucho, ¿Azucena alborotará el barrio, a los personajes?

Sí, creo que es un buen verbo, alborotar, para no spoilear.

¿Será alguna de Las chalaquitas?

Bueno, yo soy chalaquita. Yo creo que sí, creo que eso es lo que va a ir buscando. Va a buscar asentarse bien, entrar en confianza, para desarrollar mucho más a fondo sus reales intenciones.

¿Cómo ha sido reencontrarse con algunos compañeros del elenco?

Hermoso. Siempre es hermoso reencontrarme con compañeros con quienes he trabajado antes. Porque es como que nuestro vínculo continúa. Entonces es lindo volver a compartir escena con ellos. Estoy conociendo a nuevos jóvenes talentos. La oportunidad de reencontrarme y la oportunidad de conocer también a nuevos compañeros actores, actrices.

¿Alguna anécdota en el rodaje?

Más que anécdota, de repente una experiencia nueva, diferente y única, que estoy retomando la tele siendo mamá. Y la producción me está permitiendo traer a mi hijito, porque recién tiene dos meses. Entonces estoy atravesando toda esta etapa del compartir con compañeros, trabajando y con mi bebé cerca para poder continuar con la lactancia materna exclusiva lo más que se pueda, para estar cerca de él, que es lo más importante para mí. Entonces, juntar esas dos pasiones, mi trabajo y esa nueva pasión que es ser madre, ser una madre cercana, una madre suficiente, es lo más bonito que me está pasando en mi vida.

¿Qué destacarías del ambiente en el set o la dirección?

Creo que los dos. El ambiente, porque todos son compañeros súper divertidos, entregados, responsables. Además, es chévere porque estoy llegando como nueva y ellos ya tienen un plan. Entonces, cualquier cosa que uno no entienda o cualquier información sobre los vínculos, sobre por qué es que pasa esto, darles un poquito más de profundidad para entender también un poco más, los tengo a todos ahí predispuestos. Y la dirección también está muy interesante y muy chévere, porque es la primera vez que trabajo con Koki y con Toño. Entonces me gusta mucho como esta dupla y esta manera en la que ellos te preparan el terreno, te llevan, te dirigen, te acotan cosas muy necesarias y suculentas para los personajes.

¿Qué mensaje te gustaría dejarle al público?

Sobre Eres mi Bien, que es una producción peruana y creo que eso hay que rescatarlo siempre. Nuestro país es un país que lucha siempre por seguir sacando a flote el arte. Y las producciones peruanas creo que son eso. Como la demostración de que estamos ahí peleándola. Además, me alegra mucho regresar a la casa en la que yo empecé, porque yo empecé en Latina. Ahí hice mis primeras producciones, entonces volver a la casa de donde empecé es hermoso. Lo que diría es que el público se siga enganchando con la historia, porque la historia está trayendo nuevas sorpresas, está dando giros para sorprenderlos y espero que se enganchen también con Azucena, que va a traer muchas sorpresitas, le va a poner un poco de pimienta a los platos de Las chalaquitas.

El regreso de Stephanie Orúe no solo marca un reencuentro con la pantalla, sino también con sus inicios: esa mezcla de pasión y disciplina con las que busca que Azucena atrape la atención de nuestros televidentes.