Julián Legaspi regresa a las pantallas de Latina con un personaje que viene generando polémica en la trama de Eres Muy Bien. Tras su paso por El Gran Chef Famosos, el actor vuelve a la ficción con la energía renovada y el entusiasmo de reencontrarse con colegas, directores y un equipo que considera parte de su familia artística. Su retorno marca uno de los momentos más esperados por la audiencia, especialmente por su habilidad para dar vida a personajes cargados de matices y profundidad.

En esta entrevista con Latina, Legaspi comparte detalles sobre su reencuentro con actores históricos, su experiencia trabajando con las nuevas generaciones y lo que significó interpretar a Renato Molina, un villano complejo y en constante evolución. Además, revela anécdotas sobre escenas clave, su proceso de preparación y el vínculo emocional que se teje cuando un actor revive historias oscuras desde la piel de un antagonista.

¿Qué sientes de volver a Latina luego de haber estado en El Gran Chef Famosos?

Increíble estar aquí en Latina nuevamente haciendo ficción. Estuve en El Gran Chef y la pasé muy bien, hice grandes amigos. Y ahora estoy muy emocionado de volver, sobre todo por encontrarme con tantos compañeros. Los tres directores que están aquí ahora son amigos míos: empezamos hace muchos años y ahora estamos de nuevo trabajando juntos. A eso se suman todos los actores a quienes les tengo gran cariño. Es como volver a trabajar con la familia: pura felicidad.

¿Con qué actores y actrices te has vuelto a encontrar en escena?

A la mayoría ya los conozco de años. Con Mónica Sánchez trabajé en Los de Arriba y los de Abajo hace mil años. Con Paul Martin también trabajé en Pisco Sour. Y así con casi todos. También he tenido el placer de conocer a los actores jóvenes y muy talentosos que están en la novela.

¿Cómo ha sido compartir escenas con Martina Peñaloza, Pierina Carcelén y Stefano Meier?

¡Increíble! A Pierina le tengo un gran cariño, es una actriz muy profesional y las escenas con ella fluyen muy rápido. Y con Stefano Meier, maravilloso. Es tan joven y ya se está convirtiendo en un gran actor, siguiendo los pasos de su padre. Yo actué con su papá, Christian, en varias novelas, siendo antagonistas, protagonistas… peleándonos durante toda la historia.

Han pasado años y ahora comparto escenas con su hijo. Es un regalo de la vida. Ya no peleo con el padre, ahora peleo con el hijo… y después tocará pelear con el nieto.

¿Qué fue lo que te atrapó del personaje de Renato Molina cuando lo leíste por primera vez?

Al inicio era un personaje misterioso. Cuando uno entra a mitad de una novela, no sabe bien hacia dónde apunta el personaje. Yo estaba igual que los espectadores: pensando si venía a hacer alguna maldad o quizá a llevarse a su hija. Pero todo se fue transformando en algo mucho más oscuro. Renato es una caja de sorpresas. No sé hasta dónde va a llegar su maldad.

¿Te sientes cómodo interpretando villanos?

Sí, tengo bastante experiencia interpretando villanos. Como dice Toñito, uno de los directores: “Nuestro villano de toda la vida”. Más allá del estudio del papel y del trabajo minucioso, importa mucho la fuerza interna que uno le ponga. Así que estoy en mi salsa, disfrutando realmente de la actuación. Además, esta novela se pone cada vez más interesante.

¿Cómo te preparas para interpretar a Renato Molina?

Soy un actor muy detallista. Creo que el peor error es pensar que todo te sale bien. Yo nunca estoy del todo conforme, así que sigo buscando nuevas posibilidades, nuevos matices.

Más allá de estudiar la letra y concentrarme, escuchar es clave. Escuchar es una virtud que el actor siempre debe tener presente. Cuando no sabes qué hacer o cómo reaccionaría el personaje, escuchar a tu compañero siempre te da la pista. Ahí surge la química: acción y reacción. No se trata solo de recordar el texto, sino de vivir la escena.

Cuéntanos algunos detalles de las impactantes escenas del secuestro de Ricardo…

Fueron increíbles, un placer hacer esas escenas. Coqui Tapia me dirigió muy bien. Antes de las escenas de acción había un monólogo donde el personaje recuerda su infancia: caminando con su mamá aparece un choro que la acorrala, le dice “con dolor o sin dolor” y le arranca los aretes mientras ella llora nerviosa. Esa historia quedó marcada en la memoria de Renato.

Primero venía ese monólogo y luego la violencia desmedida. La escena estaba muy bien escrita y muy bien dirigida por Coqui.

Para conocer cada giro, secreto y revelación de esta historia, no se pierdan Eres Muy Bien, de lunes a viernes a las 8:00 p. m. por Latina. La trama se vuelve más intensa cada noche y es el momento perfecto para sumarse a esta novela que sigue sorprendiendo a miles de espectadores.