Hasta hace poco, Valeria Rios había construido su carrera entre ensayos extensos, funciones nocturnas y una rigurosa búsqueda de matices en cada escena. Pero con Eres mi Bien, dio un giro inesperado: por primera vez, protagoniza una historia pensada para la televisión. El cambio no ha sido sencillo, y ella no lo oculta.

“La televisión es un universo aparte, tiene sus reglas y su ritmo y yo todavía estoy en ese proceso de aprender a captarlo, porque es muy distinto al del teatro”, admite con honestidad. El contraste entre ambos formatos la ha obligado a salir de su zona de confort. “En teatro manejas el texto varias veces, lo profundizas… acá se usa ese día y desaparece. Es muy del aquí y el ahora. Y eso me ha costado”.

Aunque evita considerarse perfeccionista, sí reconoce su deseo de mostrar siempre lo mejor de sí frente a las cámaras. “Hay escenas que hubiese querido grabar otra vez. No porque hayan salido mal, sino porque yo podría hacerlas mil veces más”, confiesa. Sin embargo, además de sus ganas y energía, se ha encontrado con un aspecto inesperadamente valioso de la televisión: verse.

“Por primera vez tengo esta retroalimentación visual que no me podía dar el teatro y me está sirviendo muchísimo. A veces (verme) me genera rechazo, pero también alegría. Me veo y digo: ‘ah, esto me gustó’, ‘por aquí sí’, y eso me orienta”. Según ella, este proceso le ha abierto nuevas perspectivas sobre su trabajo, permitiéndole ver detalles que antes le eran invisibles y que ahora la orientan en su crecimiento actoral.

Desde casa, su familia acompaña este proceso con cariño, pero también con cierta complicidad silenciosa. “Me adoran. Difícilmente me dirían algo doloroso… aunque tal vez deberían”, dice entre risas. Aun así, logra captar mucho más de lo que se dice: “Reconozco en ellos una crítica sutil, una pista sobre cómo fue recibida una escena, sobre cómo está siendo percibido mi personaje. Mi familia es mi público más cercano”.



Durante el rodaje, hubo encuentros que marcaron un antes y un después. Uno de ellos fue con Mónica Sánchez, quien interpreta a su madre en la historia. “Al principio fue intimidante. Tenía que construir con ella un vínculo muy cercano, y yo apenas la conocía. Es alguien a quien siempre vi con respeto”, recuerda, pero todo cambió con un gesto simple: “Grabamos una escena, y ella me preguntó: ‘¿te puedo comentar algo?’. Me dio un consejo y desde ahí, todo fluyó distinto. Se volvió más fresco, más relajado. Ella ha sido una guía, sin duda”.

A lo largo de los años, Valeria ha estado rodeada de personas significativas en su camino actoral. Una de ellas es Frida Hurtado, su primera profesora de arte en primaria y hoy colega en el elenco. “¡Mi Miss Frida! Cómo la adoro. Fue mi primera profesora de arte, en estos días nos cruzamos en el rodaje y ha sido muy emocionante. Siempre mantuvimos el contacto, y ahora somos colegas. Es fuerte y muy bonito”.

El impulso inicial para subirse al escenario vino de su tío, el actor Rolando Reaño. De niña lo acompañaba al teatro, aunque por mucho tiempo pensó que actuar era un talento reservado para otros. “Pensaba que uno nacía hecho para el teatro, como si fuera una categoría de ser humano distinta. No me sentía parte de eso… hasta que en secundaria descubrí que yo también podía hacerlo”.

Ese descubrimiento marcó el comienzo. Empezó con un taller escolar y la guía del profesor Francisco Solís, a quien le atribuye haberle despertado la vocación. Luego vinieron los cortometrajes, las funciones universitarias y, hoy, una novela en horario estelar.

Rios se enfrenta a una etapa de transformación. Se adapta, tropieza, se levanta. Pero no deja de avanzar. “Sí, me frustro, pero estoy disfrutando del proceso de volver a aprender. Porque eso es lo que más me gusta: aprender”.

¿Cómo evolucionará su personaje? ¿Qué nuevas herramientas descubrirá en este medio? ¿Logrará trasladar su sensibilidad teatral al ritmo vertiginoso de la televisión?

