La muerte de Vicente en Eres Mi Bien no pasó desapercibida. La escena marcó un punto de quiebre en la historia y generó una fuerte reacción entre los televidentes. Para Teddy Guzmán, actriz que da vida a Rebeca, el impacto fue profundo y trascendió la ficción.

“La escena cae por su propio peso”, señaló la actriz, destacando que la muerte de Vicente no solo fue sentida por el público a nivel nacional, sino también por todo el elenco de Eres Mi Bien. “Que desaparezca un compañero, aunque sea en la ficción, es doloroso”, explicó, resaltando el vínculo que se construye entre actores a lo largo de las grabaciones.

Guzmán añadió que este tipo de escenas recuerdan lo vulnerable que puede ser cualquier personaje dentro de la historia. “Siempre lo tenemos presente, que puede pasar con cualquiera de nosotros”, comentó, una reflexión que, según explicó, aporta una carga emocional muy fuerte al momento de grabar.

Esa intensidad fue clave para la escena. “Todo eso te llena de una energía, de una carga muy importante”, concluyó la actriz, dejando claro que la despedida de Vicente no solo marcó a los personajes, sino también a quienes dan vida a esta historia que sigue conmoviendo a los televidentes de Eres Mi Bien.