Después de una trayectoria que abarca más de cinco décadas, Teddy Guzmán vuelve a la televisión en un momento personal complejo pero lleno de esperanza. Con la llegada de Eres mi Bien, se reencuentra con la actuación, ese espacio que siempre ha sido parte esencial de su vida y que ahora se convierte en uno de sus dos motores principales para seguir adelante.

No obstante, este regreso no ha sido fácil. A fines de 2023, la primera actriz nacional atravesó una experiencia crítica que marcó un antes y un después en su vida: pasó dos meses y medio en coma debido a una bacteria intrahospitalaria que aún permanece en su organismo. “Es la primera vez que lo revelo públicamente: a finales del 2023 estuve en coma durante dos meses y medio, debido a una bacteria que aún no se ha erradicado y que pone en riesgo mi vida si entra a mi sangre. Esa pausa no fue una decisión, fue la vida la que me detuvo”, explica.

Antes de aceptar el papel de Rebeca Carbajal en la nueva serie, Guzmán necesitaba comprobar si su cuerpo y mente estaban preparados para soportar el exigente ritmo de la televisión. “Tenía que probarme. Ver si podía aguantar grabar todos los días, si mi memoria seguía funcionando. Un coma no te deja igual”, explica, y señala que su participación en Eres mi Bien forma parte de un reto personal que decidió asumir.

Este regreso también le ha permitido reflexionar sobre cómo ha cambiado el mundo de la actuación desde que ella comenzó. Destaca que hoy los jóvenes tienen acceso a una formación más amplia y profesionalizada, con escuelas de teatro, baile y pronunciación. “Antes no había tantas academias ni actores dedicados a enseñar.” Sin embargo, para ella, el aprendizaje nunca termina y valora el intercambio con las nuevas generaciones, de quienes también aprende por su energía y vibra renovadas.

Para ella, el teatro antes era un espacio un poco más libre y creativo: “Recuerdo que junto con Melcochita y Miguel Barraza nos decían más o menos lo que debíamos hacer y nosotros inventábamos el resto, sin saber que eso era ‘impro’”, comenta entre risas, mostrando cómo el humor y la experiencia práctica fueron sus primeras escuelas.

Al hablar de los cambios en la industria, Teddy observa con claridad. Recuerda los tiempos en que no existían academias ni formación formal en actuación. “Tuve la suerte de que mi madre fuera actriz”, cuenta. Además, aprendió de tres maestros fundamentales en su vida artística: “Me crucé en mi camino con tres hombres maravillosos, como fue el señor Luis Álvarez, el señor Luis La Roca y el señor Felipe Sanguinetti, que me enseñaron desde la disciplina hasta el último movimiento en escena”.

En cuanto a la relación con el público, recuerda con humor algunas situaciones en las que la gente confundía su persona con sus personajes. En el pasado, cuando interpretó a personajes muy populares, incluso llegó a recibir cáscaras de plátano en un mercado. “Cuando hice ‘Los de Arriba y los de Abajo’ la gente se metía mucho más contra los personajes, creían que éramos así realmente, incluso en un mercado me han lanzado cáscaras de plátano” Hoy, considera que esa línea está más clara, aunque todavía es testigo del impacto que tiene su trabajo en la audiencia.

Para Teddy Guzmán, cada día frente a las cámaras es una reafirmación de su amor por la actuación y un testimonio de su resiliencia. Más allá de su legado, su mirada está puesta en el futuro, con la certeza de que aún hay historias que merece contar y momentos que la esperan para emocionar a su público.

