En esta nueva edición de “Ponte En La Cola”, el tema central será la inesperada libertad de Christian, primo de Jefferson Farfán, quien tras pasar 11 meses en prisión logró demostrar su inocencia.

Con emoción y firmeza, expresó: “Lo dije desde un inicio”, recordando las declaraciones en las que siempre aseguró que era inocente.

La noticia no solo ha generado sorpresa en el público, sino que también promete encender un fuerte debate en vivo entre figuras destacadas de la farándula y panelistas invitados. El regreso de Christian abre la conversación sobre la justicia, la fama y la presión mediática en casos de alto perfil.

¿Qué opinas sobre la libertad de Christian? ¿Se hará justicia con su imagen después de todo lo vivido? No te pierdas esta y más sorpresas en “Ponte En La Cola”, desde las 2:00 p.m., completamente en vivo.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

