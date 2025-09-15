Por Alonso Gente

Desde los estudios de grabación de Eres Mi Bien, Nathalia Vargas se toma un respiro para conversar en exclusiva con Latina. Con su característico carisma, la actriz comparte detalles sobre su camino desde Chimbote, los sacrificios que tuvo que hacer para seguir su sueño y cómo la vida en Lima, lejos de su familia, la ha convertido en una mujer más fuerte y determinada.

Aunque hoy brilla en pantalla como Francisca Carbajal, protagonista de la ficción estelar de Latina, su llegada a Lima estuvo marcada por un sueño que poco a poco fue tomando forma. Decidió mudarse en plena pandemia, con apenas 18 años, sin conocer a nadie en la capital. “Vine sola, y los primeros meses fueron muy duros. Vivir lejos de mi familia y no sentir la presencia de mi madre, fue algo que me marcó profundamente. Fue bien solitario todo, pero digamos que eso me hizo madurar mucho más rápido.”

La joven actriz también relata cómo tuvo que aprender a ser independiente en un entorno desconocido. “Estaba acostumbrada a que mi mamá me cuidara, pero al llegar a Lima me di cuenta de que tenía que hacer todo yo misma. Desde cocinar hasta manejar mis horarios y mis estudios”, cuenta mientras confiesa que tuvo que pausar su carrera de Artes Escénicas en la UPC para dedicarse por completo a la novela.

Ese proceso de adaptación estuvo acompañado por un aprendizaje constante. Nathalia reflexiona sobre lo que significa nunca dejar de crecer como actriz: “Cuando en algún momento sienta que ya aprendí todo, creo que la vida se habrá acabado, porque no habría nada más entretenido. El no saber tantas cosas me emociona, me hace disfrutar más de cada día y de cada grabación. Esa sensación de descubrir siempre algo nuevo es lo que me impulsa.”

Desde pequeña, Nathalia soñaba con actuar, aunque su familia no entendía del todo esa vocación. “Vengo de una familia de médicos, y al principio me decían: ‘¿por qué no estudias algo más seguro, como medicina?’. Pero yo tenía claro que lo mío era la actuación.” Con el tiempo, su perseverancia les demostró que estaba en el camino correcto: “Ahora me siento muy orgullosa de que estén felices con lo que he logrado.”

Francisca Carbajal, su personaje en Eres Mi Bien, se ha convertido en uno de los favoritos del público por su carácter libre, su pasión y esa rebeldía que desborda energía. Nathalia sonríe al describirla y confiesa: “Si tuviera que elegir un color para Francisca, definitivamente sería el amarillo. Creo que esa necesidad de expresarse y no quedarse callada es algo que siempre he llevado dentro.”

La química con su compañero de reparto, Leandro Hernández (David en la ficción), ha sido fundamental en el éxito de la historia. Su reciente primer beso en la serie consolidó a la pareja como una de las favoritas del público, y los fans no tardaron en crear “FranVid”, el nombre con el que siguen cada paso de esta relación televisiva convencidos de que la complicidad traspasa la pantalla. Sobre esa conexión dentro y fuera de cámaras, Nathalia comenta: “Leandro y yo tenemos una relación excelente. Desde el principio nos llevamos bien y creo que esa energía se transmite en pantalla.”

Recuerda con especial emoción la primera vez que conoció a David Villanueva, a quien había visto de niña en la sala de su casa en Chimbote. “Lo seguía desde la sala de mi casa y de pronto estaba ahí, frente a mí, con su sonrisa y su forma tan cálida de conversar y hacer bromas. En ese momento lo vi humano.”

Y añade: “A veces idealizamos mucho a la gente en tele, como si fueran de otra especie, sin problemas. Pero ver a Mónica Sánchez, por ejemplo, preguntar al director por alguna escena de su personaje, me hizo pensar: yo también puedo no entender algo. Ellos, como actores, también buscan respuestas y necesitan ayuda.”

Para Nathalia, compartir escenas con actores de trayectoria ha sido un aprendizaje que va más allá de lo profesional, sino que la alegra desde un ámbito más personal por lo que puede compartir con su familia. “Hablar de gatos con Teddy Guzmán o escuchar a mi mamá emocionarse porque grabé con Roberto Moll hace que este camino sea más bonito. Mi mamá me decía: ‘¿Quién lo diría? Yo lo veía cuando era joven, y ahora mi hija actúa con él’.”

Aunque disfruta de su presente, la joven actriz no pierde de vista sus metas. “La actuación es un camino largo, quiero seguir formándome y salir de mi zona de confort.” Además, menciona que pronto retomará sus estudios, lo que para ella será un camino enriquecedor en su búsqueda de seguir aprendiendo como parte de su plan de vida.

Reflexionando sobre su trayectoria, Nathalia conserva un espíritu infantil que la impulsa a no rendirse. “Lo que queda de la Nathalia niña es la que todavía juega, la que tiene ganas de aprender y experimentar.” Y cierra con una frase que refleja su fortaleza: “Nunca me permití tener la opción de volver. Es esto o nada.”

Hoy, la actriz sigue escribiendo su historia con la misma pasión con la que comenzó, aunque ahora con una visión más clara. La joven que dejó Chimbote con una maleta llena de sueños se ha convertido en una de las caras más queridas de la televisión nacional, y lo ha hecho (como ella misma dice sonriendo) sin dejar de ser aquella niña que, desde el patio de su casa, soñaba con estar algún día al otro lado de la pantalla.

