Por Alonso Gente

La siempre entrañable Mónica Sánchez vuelve a la televisión peruana tras un año de ausencia. Con el esperado estreno de Eres mi Bien, la actriz y protagonista de la nueva ficción conversó en exclusiva con Latina sobre este regreso.

La intérprete regresa agradecida de encontrar en esta producción un proyecto que le permitió reconectarse con su oficio. “Yo sin dudarlo le dije que sí a Erick Jurgensen y me parece que se formó un match realmente bonito con Chasqui Pro”, expresó, subrayando que buscaba un espacio en el que la calidad humana y profesional fueran de la mano.

Sánchez, referente indiscutible de la ficción nacional, habla con la serenidad de quien ha vivido varias etapas de la actuación y aún se sorprende con el oficio. “Me gusta pensar en cada proyecto como una nueva ecuación: nuevas personas, nuevas energías y nuevas formas de trabajo”, señaló. Pero también reconoce que la disciplina necesita un ingrediente esencial: “Este oficio hay que hacerlo con goce, porque trabajamos con emociones y en la medida que nos sentimos a gusto, están más disponibles”.

Uno de los aspectos que más la entusiasma de esta etapa es el contacto con un elenco joven que, desde hace algunas semanas, forma parte de su día a día con las grabaciones de la ficción: “Me veo totalmente reflejada en Valeria Ríos y en todos los chicos. Yo también fui la actriz que pasó del teatro a la televisión y aprendí mucho de quienes admiraba”, recuerda. Ahora, en el rol de guía, siente que le toca ser un referente: “La energía de ellos es invaluable; traen frescura, nuevas perspectivas y también me enseñan otra manera de relacionarme con el trabajo”.

Sin embargo, para ella, la madurez, lejos de ser un límite, se ha convertido en un motor para explorar nuevas historias. “Estoy feliz de ahora ser la mamá y ya no la dama joven. Lo bonito de esta carrera es que te acompaña en todas las edades”, reflexionó. En ese tránsito, encontró además un rol que desafía moldes en pantalla: “Hoy me toca encarnar un amor adulto, que también está bueno y rompe estereotipos”, dijo al comentar lo que verán todos a través de su nuevo personaje en Eres mi Bien.

Su vínculo con la actuación nació muy temprano. “Llegué como jugando a los diez años al TUC, el Teatro de la Universidad Católica, y poco a poco entendí que era mi camino”, recuerda con emoción. El paso por la escuela fue decisivo: “La formación fue exigente, pero agradezco haber empezado a los 17, con la apertura para recibir todo lo que mis maestros enseñaban”.

Respecto a la nueva generación de artistas, la actriz es clara: “Los jóvenes generan sus propios ingresos, son más autónomos, menos temerosos, y eso me parece muy interesante. Aprendo mucho de su forma de ver la vida”, apuntó, valorando que tengan la capacidad de autogestionarse y abrirse camino en un entorno competitivo. Además, señaló que atesora los intercambios espontáneos y el diálogo entre edades. “Somos pares, pero cuando surge la oportunidad me gusta guiarlos desde la experiencia”, reconoce. Para ella, esa energía juvenil aporta frescura y un sello único al resultado final de Eres mi Bien.

Además, el estreno de la ficción El estreno de la telenovela marca un hito personal y profesional. “Hoy es un día especial, lleno de emociones y expectativas. Nosotros ya hicimos nuestra parte con respeto, disciplina y pasión. Ahora esperamos con ansias que el público nos reciba en sus casas con la generosidad de siempre y en familia”, concluyó con esperanza.

¿Qué sorpresas traerán los próximos capítulos? ¿Cómo evolucionará la historia de este amor adulto en medio de nuevas generaciones? No te pierdas el esperado estreno de Eres mi Bien hoy por Latina, justo después de Yo Soy.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

Vasco Rodríguez como Sebastián

