En la conferencia de prensa realizada antes del estreno de Eres mi Bien, Mónica Sánchez, una de las actrices más condecoradas del Perú, compartió sus impresiones sobre este nuevo proyecto en el que interpretará a Valeria. “Expectativa es la mejor, tenemos un cóctel hermoso, tenemos un elenco emblemático de la televisión combinado con figuras jóvenes”, comentó la intérprete visiblemente emocionada.

La protagonista destacó la importancia de la trama y del lugar donde se desarrolla: “Estoy muy contenta y espero que el público reciba con generosidad este producto”, señaló, resaltando que el Callao tendrá un papel central en la historia que promete cautivar a todos los televidentes.

Con un elenco que mezcla rostros icónicos de la televisión y nuevas figuras, la producción apunta a convertirse en una de las más comentadas del año.

¿Logrará esta historia conquistar a la audiencia desde el primer capítulo? ¿Qué sorpresas traerán sus personajes? No te pierdas el estreno de Eres mi Bien este lunes 18 de agosto por Latina. Y recuerda, luego de cada episodio, disfruta de toda la emoción de El Gran Chef Famosos.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

