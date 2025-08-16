Mónica Sánchez con altas expectativas a días del ESTRENO de Eres Mi Bien: “Tenemos un elenco emblemático”
La actriz que será protagonista de la próxima ficción de Latina declaró para Latina sobre sus altas expectativas de la novela.
En la conferencia de prensa realizada antes del estreno de Eres mi Bien, Mónica Sánchez, una de las actrices más condecoradas del Perú, compartió sus impresiones sobre este nuevo proyecto en el que interpretará a Valeria. “Expectativa es la mejor, tenemos un cóctel hermoso, tenemos un elenco emblemático de la televisión combinado con figuras jóvenes”, comentó la intérprete visiblemente emocionada.
La protagonista destacó la importancia de la trama y del lugar donde se desarrolla: “Estoy muy contenta y espero que el público reciba con generosidad este producto”, señaló, resaltando que el Callao tendrá un papel central en la historia que promete cautivar a todos los televidentes.
Con un elenco que mezcla rostros icónicos de la televisión y nuevas figuras, la producción apunta a convertirse en una de las más comentadas del año.
¿Logrará esta historia conquistar a la audiencia desde el primer capítulo? ¿Qué sorpresas traerán sus personajes? No te pierdas el estreno de Eres mi Bien este lunes 18 de agosto por Latina. Y recuerda, luego de cada episodio, disfruta de toda la emoción de El Gran Chef Famosos.
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía