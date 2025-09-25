Desde que apareció como David en Eres mi Bien, Leandro Hernández no ha pasado desapercibido. Su personaje, un adolescente que aún cursa el colegio y sueña con convertirse en futbolista profesional, ha encontrado en el amor y, por qué no, también en el baile un rumbo inesperado que ha conectado profundamente con la audiencia. Pero detrás del rol está un joven que entiende que actuar no es solo cuestión de talento: es disciplina, trabajo y entrega constante.

Lejos del fútbol y los goles que su personaje tanto anhela, el arte ha sido su verdadera cancha. “No soy mucho de deporte, desde pequeño siempre estuve más ligado al arte”, confiesa con naturalidad, recordando cómo su camino comenzó casi por casualidad, cuando, en el colegio, sus padres le pidieron elegir un taller extracurricular. “Me dijeron: ‘métete a algo’. Y yo elegí teatro”.

El casting para la novela fue su primera gran prueba. “Pasé el primer casting general, en el que me dan solo el detalle del personaje de David. Tuve unas tres escenas, yo solito en un cuarto frente a la directora y la jefa de casting”, recuerda. La segunda audición, conocida como callback, marcaría un antes y un después: ahí compartió escena con Nathalia Vargas (Francisca) y surgió algo que ni los directores podían ignorar. “Se vio cómo funcionábamos juntos, esa complicidad, esa química de un amor adolescente… un amor entre dos chicos que juegan, pero que se mueren el uno por el otro”.

Desde entonces, esa conexión ha trascendido la ficción. Fuera de cámaras, ambos han formado una amistad sólida que se refleja en cada escena. “Fue una conexión genuina, no forzada”, dice, valorando la confianza que les permite jugar e improvisar, algo que fue clave en su primer beso en pantalla que, según ambos recuerdan, se grabó múltiples veces para que salga perfecto.

Aunque transmite frescura, Leandro tiene los pies bien puestos en la tierra. “Obviamente, hay días en los que no puedo engañar a mi cerebro y quiero quedarme en la cama. Pero trato de que la disciplina forme parte de mis hábitos, porque sin ella no voy a llegar a ningún lado”, confiesa. Su formación no se detuvo con la escuela; al contrario, se fortaleció con años de talleres, como los del Teatro Julieta, que hoy le dan la seguridad para enfrentar un proyecto tan exigente como Eres mi Bien.

Para él, la televisión no es una llegada, sino parte del camino. “Entrar a una novela no significa que es el fin del recorrido. Escena tras escena sigues formándote”, afirma. En ese aprendizaje constante, ha encontrado inspiración en actores que antes solo veía en la pantalla chica. “Ahora son mis colegas, pero sigo viéndolos como referentes. Los observo, aprendo de ellos, qué hacen y qué no hacen”.

Admira la calidez de Mónica Torres y Teddy Guzmán, pero entre tantas cámaras, luces y pausas entre tomas, hubo un momento que lo marcó especialmente. “César Ritter nos dio una lección de vida. Dedicó todo un almuerzo a conversar con nosotros, a aconsejarnos… y eso me dejó muchas enseñanzas”.

La exigencia del rodaje lo llevó a tomar decisiones importantes. Pausó sus estudios en la Universidad de Lima, donde estudiaba Comunicación Audiovisual, para cuidar su salud mental y responder con responsabilidad a su nuevo ritmo de vida. “No quería forzarme. Además, quise ayudar a la producción con mis horarios. El que mucho abarca, poco aprieta”, asegura.

Su método de trabajo es casi un ritual. “Me mandan las escenas y las preparo con anticipación. Me encierro en mi cuarto, donde puedo jugar y dejar que mis impulsos salgan. Es mi lugar seguro”, explica, describiendo ese espacio donde da vida a su personaje.

Consciente de que siempre hay más por aprender, sueña con formarse fuera del país. “Con tal de seguir actuando y entrenando, lo haré donde sea, cueste lo que cueste”, afirma. Londres y Nueva York están en su radar, pero por ahora, su enfoque está en el presente. “La novela es el inicio de mi carrera actual acá en Perú. Estoy en una etapa de absorber todo, aprender, equivocarme… pero siempre con respeto y constancia”.

El joven de rulos alborotados y sonrisa tímida fuera de las cámaras, sabe que su camino apenas comienza. Pero lo recorre con paso firme, con los pies bien puestos sobre la tierra y la mirada enfocada en su crecimiento. Porque más allá de los libretos, lo que lo mueve es la pasión de un niño que nunca dejó de jugar, y la disciplina de alguien que eligió tomarse en serio ese juego. Y mientras su personaje sigue descubriendo nuevas pasiones y horizontes, él también lo hace, solo que con la certeza de que este es apenas el primer acto de una gran historia por contar.

“La actuación es mi vida desde los seis años. Y nunca voy a dejar de estar en formación”, repite, como si fuera el norte que lo mantiene firme en cada paso.

