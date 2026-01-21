Julio César llegó a Eres Mi Bien interpretando a Boris sin imaginar que su personaje se convertiría en uno de los más comentados y sensibles de la novela. Lo que empezó como una participación que parecía breve terminó conectando con el público, especialmente por la forma honesta en la que Boris atraviesa una depresión y por el intenso vínculo que desarrolla con David y Francisca. En esta entrevista con Latina, el actor habla sobre el proceso emocional detrás del personaje, la escena que más lo retó, la inesperada identificación del público y cómo tomó las reacciones que pedían un giro romántico entre Boris y David.

¿Es la primera vez que apareces en una novela de la televisión nacional?

Sería la primera vez con un personaje relativamente largo, pero sí he aparecido en otros proyectos antes.

¿Cómo fue para ti ponerte en la piel de un personaje que atraviesa una depresión?

Es la primera vez que me tocó un personaje tan rico en información. Normalmente he tenido personajes, pero como no tenían una historia detrás o un trasfondo físico o psicológico, no había mucha construcción. Esta es la primera vez que me tocó un personaje así y la verdad me gustó bastante interpretarlo.

Es un tema delicado, entonces tuve que empezar a estudiar, a indagar un poco más en el tema, a ver cómo se ve una persona con depresión, cómo se expresa, cómo se siente, cómo vive su depresión. Sí tuve un tiempo de preparación, aunque fue poco porque la información me llegó un poco tarde, pero se hizo lo posible y agradezco que mi trabajo le haya gustado a la gente.

Una de las escenas más impactantes fue cuando Boris se pierde en el mar. ¿Cómo te preparaste emocionalmente para grabarla?

Yo no me esperaba que esa escena o el personaje en sí tenga tanta acogida o que tanta gente se identifique con él. Me pareció loquísimo y gratificante por los mensajes, las felicitaciones y las comparaciones de vida y de problemas.

Mi preparación fue un poco rara y difícil de explicar. Me pasaron la escena dos o cuatro días antes. La leía y no sabía cómo interpretarla, se me hacía muy difícil. Me puse a ver películas, a buscar información, a escuchar música triste todos los días para sentirme en el mood, porque no sabía cómo sentirme ni cómo vivir esa experiencia.

Nunca he pasado por una depresión como tal, entonces no sabía cómo explorarlo desde mi interior. Estuve varios días escuchando música triste y viendo películas tristes, imaginándome la situación, y básicamente esa fue mi preparación.

¿Sientes que esta parte tan intensa del personaje ha cambiado tu forma de ver la vida?

Sí, definitivamente. Ver que tanta gente se sentía identificada con Boris fue una locura. Recibía muchos mensajes agradeciendo por visibilizar el tema y me sentía bien y mal a la vez, porque no sabía qué responder.

Aprendí muchas cosas gracias a Boris y a la información que tuve del personaje. Siento que cambió bastante mi perspectiva de la vida.

Mucha gente emparejaba a Boris con David antes que con Francisca. ¿Cómo tomaste esos comentarios?

Lo tomé con mucha gracia. La gente comentaba “que Boris se enamore de David”, “no le tengan miedo al éxito”. Me parecía muy gracioso, pero sabía que cuando Boris confesara que estaba enamorado de Francisca, la gente lo iba a odiar.

Yo ya estaba preparado. Sabía que iba a pasar y no me molestó ni me incomodó. Me parece muy gracioso que la gente se tome todo tan en serio. Incluso yo voy en contra de Boris, por si acaso, no me funen a mí.

¿Te hubiera gustado que Boris se enamore de David?

Como Julio César, no tendría ningún problema. Hubiera sido algo nuevo y diferente en la televisión peruana. Me parecía interesante, pero también entiendo que para los guionistas era complicado porque la relación de David y Francisca ya es muy sólida.

¿Cómo es tu relación dentro y fuera de cámaras con Nathalia y Leandro?

Es muy buena. Conocí primero a Leandro cuando inicié en la actuación, hicimos extras juntos. Luego conocí a Nathalia por medio de amigos y nos hicimos muy cercanos. Son increíbles, los quiero un montón y estoy muy feliz de trabajar con ellos.

¿Cómo te gustaría que termine la historia de Boris?

Me hubiera gustado que, aunque confesara que estaba enamorado de Francisca, se alejara porque son sus amigos. Me hubiera gustado que en el transcurso de la historia se enamore de alguien más.

¿Qué similitudes encuentras entre tú y Boris?

Boris es muy confianzudo, muy suelto, exagera sus expresiones. Yo soy todo lo contrario con personas que no conozco. A mí me cuesta soltarme, mientras que Boris es como “hola, vamos a ser felices todos”.

¿Qué tipos de personajes te gustaría interpretar en el futuro?

Me gustaría interpretar a un villano bien marcado, un personaje que me rete a aislarme, a estudiarlo y que sea completamente diferente a mí. También me gustaría explorar personajes variados, porque como actor quiero conocer muchas personalidades y formas de ser.

¿Sientes que Boris ha marcado un antes y un después en tu carrera?

Definitivamente. Al inicio pensé que Boris iba a estar solo una semana, pero con el tiempo todo cambió. Siento que ha traído algo diferente a mi carrera. Estoy muy feliz por el trabajo que estoy haciendo, por Boris y por pertenecer a Eres Mi Bien.

Más allá de las teorías y las opiniones divididas, Boris se convirtió en un personaje que dejó huella tanto en la historia como en la vida de Julio César. El actor reconoce que este rol cambió su perspectiva, lo enfrentó a emociones que nunca había explorado y marcó un antes y un después en su carrera actoral. Con gratitud por el cariño del público y consciente del impacto que generó, Julio César celebra formar parte de Eres Mi Bien, una serie que demuestra que las historias emocionales, humanas y vulnerables también tienen un lugar importante en la televisión peruana.