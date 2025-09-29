En el avance de Eres mi Bien, se reveló la inesperada incorporación de Julián Legaspi, quien apareció vestido con terno y lentes oscuros, cargando unas maletas de viaje. Su personaje fue visto subiendo a un taxi, donde el conductor le preguntó: “¿Viene a visitar a la familia?”, a lo que él respondió enigmáticamente: “Algo así”, antes de que la escena se cortara de manera abrupta.

La breve aparición del actor ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la novela, que ya especulan sobre el rol que tendrá en la trama. ¿Será un familiar oculto? ¿Un aliado inesperado o un nuevo antagonista? Lo cierto es que su ingreso promete darle un giro intenso a la historia que atraviesa un momento de gran tensión con los conflictos entre Sebastián y Fiorella y al presunto enamoramiento entre Claudia y Ricardo.

¿Qué secretos trae este misterioso personaje? ¿Cuál será su vínculo con los protagonistas? Descúbrelo en el próximo capítulo de Eres mi Bien.

